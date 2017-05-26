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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Для Динамо эта победа была важнее»

Главный тренер сборной Украины поделился впечатлениями от матча «Шахтер» - «Динамо»

  • 26.05.2017 23:19
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Сразу после окончания матча Шахтер — Динамо наставник сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО дал свой комментарий.

— Мне игра очень понравилась, — сказал Андрей Николаевич. — Болельщикам, думаю, тоже. Все-таки был зрелищный, где-то даже открытый футбол. Было много ударов по воротам, много моментов. Хорошая динамика, хорошие скорости. Думаю, сказалась и концовка сезона, над командами уже почти ничего не довлело. У Шахтера тоже была высокая мотивация, горняки атаковали до самых последних секунд, но для Динамо эта победа была, пожалуй, важнее. Все-таки киевляне давно не обыгрывали принципиального соперника. У них играли все основные исполнители, и было видно, как они были заряжены…

Посмотрел на состояние сборников — все ребята находятся в отличных кондициях. Рад за Андрея Ярмоленко, который оформил дубль и вышел на первое место в списке бомбардиров. Надеюсь, он, как и все остальные футболисты, приедет в сборную в хорошем настроении. Остался один тур — главное, чтобы никто не получил травму.

Источник — zbirna.com

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