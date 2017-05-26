КРИВЦОВ: «Вы это называете судейством? Лучше играть в Кувейте»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов - о матче с «Динамо» (2:3).
- Пропустили три гола, проиграли. Есть ли горький привкус от чемпионства?
- Хотели показать красивый футбол для болельщиков, которые пришли. Если с точки зрения результата, то нас это вообще не тревожит. Мы свою задачу выполнили как в Кубке, так и в чемпионате. Конечно, хотели, сегодня победить, насладиться игрой. Выступал состав, который играл не так часто на протяжении сезона. В плане содержания игры мы все выполнили, - отметил Кривцов.
- У вас были золотые номера и тренировочные манишки с надписью «Десятикратный чемпион». Это специально для «Динамо»?
- Это акция от нашего спонсора. Мы не знали об этих надписях золотого цвета. Когда пришли на стадион, тогда и увидели.
- Мяч почти не задерживался в центре поля. Играли для болельщиков?
- Да, все понимают, что игра не имела турнирного значения. Обе команды не стали отсиживаться в обороне. Думаю, со стороны это должно было понравиться.
- Но споры на поле все равно были - и с арбитром тоже...
- По поводу судейства ничего не могу сказать. В прошлом туре чуть ли не до кости ногу разрубили, сегодня мяч в руку попадает. Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте.
Источник — terrikon.com
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щось не подобається. то ідь грати у Кувейт. або у днр, там краще судитимуть....
P.S. в еврокубках за 2 ком в чемпе нейтрально
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Я так понимаю, в мире существуют два вида футбольных правил: ФИФА и кротоправила... Желательно хоть раз прочитать правила ФИФА, а то так безграмотным и закончишь карьеру...
Извини конечно, но вы, фанаты, только видите ошибки против ваших команд и Вы пример этому, вот Беседин выходил 1 на 1 и т.д. А то что в первом тайме тот же арбитр нарисовал оффсайд в противоположную сторону вы этого не видите!!!
Бесите, ну судите вы объективно или вообще ничего не пишите, только срач разводите! И не надо мне про игроков, что они постоянно ноют, они все говорят под диктовку своих президентов! Потому что если скажут что-то против, могут отправить в дубль.
При счете 3:2 Беседин виходили 1х1 .. и тут офсайд которого не било..P.S. в еврокубках за 2 ком в чемпе нейтрально
Извини конечно, но вы, фанаты, только видите ошибки против ваших команд и Вы пример этому, вот Беседин выходил 1 на 1 и т.д. А то что в первом тайме тот же арбитр нарисовал оффсайд в противоположную сторону вы этого не видите!!!Бесите, ну судите вы объективно или вообще ничего не пишите, только срач разводите! И не надо мне про игроков, что они постоянно ноют, они все говорят под диктовку своих президентов! Потому что если скажут что-то против, могут отправить в дубль.
Ну вообшето я не с харькова а металлист нравился иза маркевича красникова и пару играков..
На счете офсайда ти прав я введення ктому что не било суто все в 1 сторону
При счете 3:2 Беседин виходили 1х1 .. и тут офсайд которого не било..P.S. в еврокубках за 2 ком в чемпе нейтрально
Извини конечно, но вы, фанаты, только видите ошибки против ваших команд и Вы пример этому, вот Беседин выходил 1 на 1 и т.д. А то что в первом тайме тот же арбитр нарисовал оффсайд в противоположную сторону вы этого не видите!!!Бесите, ну судите вы объективно или вообще ничего не пишите, только срач разводите! И не надо мне про игроков, что они постоянно ноют, они все говорят под диктовку своих президентов! Потому что если скажут что-то против, могут отправить в дубль.
Вперёд Динамо пусть кроты себя покажут в еврокубках )))))
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