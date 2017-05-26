КРИВЦОВ: «Вы это называете судейством? Лучше играть в Кувейте»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов - о матче с «Динамо» (2:3).

- Пропустили три гола, проиграли. Есть ли горький привкус от чемпионства?

- Хотели показать красивый футбол для болельщиков, которые пришли. Если с точки зрения результата, то нас это вообще не тревожит. Мы свою задачу выполнили как в Кубке, так и в чемпионате. Конечно, хотели, сегодня победить, насладиться игрой. Выступал состав, который играл не так часто на протяжении сезона. В плане содержания игры мы все выполнили, - отметил Кривцов.

- У вас были золотые номера и тренировочные манишки с надписью «Десятикратный чемпион». Это специально для «Динамо»?

- Это акция от нашего спонсора. Мы не знали об этих надписях золотого цвета. Когда пришли на стадион, тогда и увидели.

- Мяч почти не задерживался в центре поля. Играли для болельщиков?

- Да, все понимают, что игра не имела турнирного значения. Обе команды не стали отсиживаться в обороне. Думаю, со стороны это должно было понравиться.

- Но споры на поле все равно были - и с арбитром тоже...

- По поводу судейства ничего не могу сказать. В прошлом туре чуть ли не до кости ногу разрубили, сегодня мяч в руку попадает. Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте.