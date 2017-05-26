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КРИВЦОВ: «Вы это называете судейством? Лучше играть в Кувейте»

Игрок «Шахтера» возмущен решениями арбитров

  • 26.05.2017 23:05
  • 1587 просмотров
  • 11 комментария
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Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов - о матче с «Динамо» (2:3).

- Пропустили три гола, проиграли. Есть ли горький привкус от чемпионства?
- Хотели показать красивый футбол для болельщиков, которые пришли. Если с точки зрения результата, то нас это вообще не тревожит. Мы свою задачу выполнили как в Кубке, так и в чемпионате. Конечно, хотели, сегодня победить, насладиться игрой. Выступал состав, который играл не так часто на протяжении сезона. В плане содержания игры мы все выполнили, - отметил Кривцов.

- У вас были золотые номера и тренировочные манишки с надписью «Десятикратный чемпион». Это специально для «Динамо»?
- Это акция от нашего спонсора. Мы не знали об этих надписях золотого цвета. Когда пришли на стадион, тогда и увидели.

- Мяч почти не задерживался в центре поля. Играли для болельщиков?
- Да, все понимают, что игра не имела турнирного значения. Обе команды не стали отсиживаться в обороне. Думаю, со стороны это должно было понравиться.

- Но споры на поле все равно были - и с арбитром тоже...
- По поводу судейства ничего не могу сказать. В прошлом туре чуть ли не до кости ногу разрубили, сегодня мяч в руку попадает. Если вы это называете судейством, то лучше играть в Кувейте.

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 26.05.2017 23:09
    +8
    Комментарий свернут. Показать
    Кривцова разочерую, но в Кувейте он играть никогда не будет. Таких туда не покупают
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    Ihor8
    Ihor8, 26.05.2017 23:10
    +11
    Ну а чо сразу в Кувейте! В чемпионат России езжайте
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    Patriot UA
      Patriot UA, 26.05.2017 23:10
    +9
    КРИВЦОВ: «Вы это называете судейством? Лучше играть в Кувейте»
    щось не подобається. то ідь грати у Кувейт. або у днр, там краще судитимуть....
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    VAD
    online
    VAD, 26.05.2017 23:15
    +6
    Они там их отбирают по спец. методике луческу?
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    Vecnik
    online
    Vecnik, 26.05.2017 23:28
    +9
    При счете 3:2 Беседин виходили 1х1 .. и тут офсайд которого не било..

    P.S. в еврокубках за 2 ком в чемпе нейтрально
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    Cortazar
      Cortazar, 26.05.2017 23:37
    +7
    Комментарий свернут. Показать
    сегодня мяч в руку попадает.
    ______________________________________________

    Я так понимаю, в мире существуют два вида футбольных правил: ФИФА и кротоправила... Желательно хоть раз прочитать правила ФИФА, а то так безграмотным и закончишь карьеру...
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 26.05.2017 23:42
    +6
    Хто їм мозгі постояно промиває цим нитікам!!!??? Як вони вже дістали!!! Постійно скаучать!!!!
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    Сергей Цурков
      Сергей Цурков, 26.05.2017 23:45
    -1
    Vecnik, 26.05.2017 23:28
    При счете 3:2 Беседин виходили 1х1 .. и тут офсайд которого не било..P.S. в еврокубках за 2 ком в чемпе нейтрально

    Извини конечно, но вы, фанаты, только видите ошибки против ваших команд и Вы пример этому, вот Беседин выходил 1 на 1 и т.д. А то что в первом тайме тот же арбитр нарисовал оффсайд в противоположную сторону вы этого не видите!!!
    Бесите, ну судите вы объективно или вообще ничего не пишите, только срач разводите! И не надо мне про игроков, что они постоянно ноют, они все говорят под диктовку своих президентов! Потому что если скажут что-то против, могут отправить в дубль.
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    peter-sh
      peter-sh, 26.05.2017 23:53
    +2
    Теж мені "Мессі" обізвався! Кому ти нахрен потрібен в тому Кувейті. Пензлюй у чемпіонат Лугандонії... Придурок...
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 27.05.2017 00:16
    0
    Сергей Цурков, 26.05.2017 23:45
    Vecnik, 26.05.2017 23:28
    При счете 3:2 Беседин виходили 1х1 .. и тут офсайд которого не било..P.S. в еврокубках за 2 ком в чемпе нейтрально

    Извини конечно, но вы, фанаты, только видите ошибки против ваших команд и Вы пример этому, вот Беседин выходил 1 на 1 и т.д. А то что в первом тайме тот же арбитр нарисовал оффсайд в противоположную сторону вы этого не видите!!!Бесите, ну судите вы объективно или вообще ничего не пишите, только срач разводите! И не надо мне про игроков, что они постоянно ноют, они все говорят под диктовку своих президентов! Потому что если скажут что-то против, могут отправить в дубль.

    Ну вообшето я не с харькова а металлист нравился иза маркевича красникова и пару играков..
    На счете офсайда ти прав я введення ктому что не било суто все в 1 сторону
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    mastadont88
    online
      mastadont88, 27.05.2017 00:18
    0
    Сергей Цурков, 26.05.2017 23:45
    Vecnik, 26.05.2017 23:28
    При счете 3:2 Беседин виходили 1х1 .. и тут офсайд которого не било..P.S. в еврокубках за 2 ком в чемпе нейтрально

    Извини конечно, но вы, фанаты, только видите ошибки против ваших команд и Вы пример этому, вот Беседин выходил 1 на 1 и т.д. А то что в первом тайме тот же арбитр нарисовал оффсайд в противоположную сторону вы этого не видите!!!Бесите, ну судите вы объективно или вообще ничего не пишите, только срач разводите! И не надо мне про игроков, что они постоянно ноют, они все говорят под диктовку своих президентов! Потому что если скажут что-то против, могут отправить в дубль.
    Что-то я не помню что бы игроки Динамо вечно жаловались на судей они уже смирились что все куплено за украденные у нас с вами деньги !!! Все что им разрешил Суркис не давать интервью каналу футбол !!! И я считаю что правильно так как столько гавно на них от туда льют !!!
    Вперёд Динамо пусть кроты себя покажут в еврокубках )))))
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