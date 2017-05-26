Юрий КОВАЛЬ: «Предопределил ход матча быстрый гол»

Тренер «Зари» Юрий Коваль:

– Сегодня у нас была возможность независимо от результата матча «Олимпика» с «Александрией» решить свою судьбу в свою пользу. Поэтому, готовясь к этой игре, мы проанализировали «Черноморец». В принципе мы очень лестно должны отозваться о команде соперника. Действительно, если брать турнирную таблицу чисто «плэй офф», то они находились перед этой игрой на третьем месте. В прошлом туре «Александрия», имея преимущество на одного игрока, тем не менее, не ближе была к победе. Очень быстрый переход от обороны, очень разнообразные «стандарты», очень много борьбы, умение подготовить команду в плане функциональной готовности, скоростной работы – сегодня был очень достойный соперник. По игре. Конечно, предопределил ход матча быстрый гол. Все-таки «Черноморец» не так силен, Юрий Николаевич акцентировал, что в позиционной атаке у одесситов есть проблемы. Ну, любая наша команда имеет такие проблемы. Поэтому сегодня быстрый гол помог нам перестроиться и играть в тот футбол, который был нам нужен. Сегодня нам нужен был результат. Он был на первом месте, поэтому красота ушла, и мы работали чисто по счету, по игре.

– Каково сегодня состояние футболистов, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в матче?

– В принципе у нас каких-то особых травм нет. Кого вы имеете в виду?

– Не было Чайковского.

– Чайковский давно уже не играет, последнюю игру, кстати, провел с «Черноморцем». У него проблему с ахиллом. Восстановление идет, но форсировать не нужно. Вы видели, длительное время пропустил Чечер, но в Киеве сыграл достойно и, думаю, этот футболист еще поиграет. Его профессионализм, его отношение — пример для молодых. Те футболисты, которые остались дома по разным причинам… Нет смысла ставить менее готовых футболистов. Единственное, сегодня Пилявского выпустили, но после перехода в «Рубин», потом в Полтаву он потерял те кондиции, в которых уходил от нас. Игровую практику не заменят никакие тренировки, поэтому нет еще стабильности. Но, он пользу сегодня принес, много борьбы верховой выиграл. Присутствие в протоколе капитана команды Каменюки имеет больше психологическое значение, потому что понятно, что по функциональной готовности у него есть еще проблемы. Но его присутствие на лавочке, как и Любеновича, конечно, очень добавляет сил, позитива, настроя на борьбу. Это действительно капитан команды.

– Сегодня ваша команда завоевала бронзовые медали. Насколько для вас важен этот комплект наград?

– Все помнят, конечно, чемпионство при Советском Союзе. Для многих ребят это останется строка биографии. Думаю, что и для тренерского штаба это очень много значит, и для футболистов. Потому что все-таки две команды особняком стоят, это «Шахтер» и «Динамо», остальные — плюс-минус у нас равные. А учитывая непростые условия, это достижение имеет очень большое значение. Это рейтинг футболистов, тренерского состава. Это поддержка тех украинцев, которые живут на территориях, которые сегодня, к сожалению, не наши. За нас болеют. Мы подтвердили, что тот дух «Зари», который был, он остался. Сегодня не зря Гордиенко вышел капитаном команды. Он – луганчанин, который прошел путь от ДСШ до команды мастеров. Это очень важная победа во всех отношениях.

– Почему мы не видим главного тренера?

– Когда мы играли с «Олимпиком», возникла ситуация не совсем… Для журналистов важен не только сам футбол, но еще разборки такие… И Юрий Николаевич сказал, что будет разговаривать на пресс-конференции после последней игры. Потому что игра много эмоций забирает, потом это все переводится по-разному. Есть еще другой момент такой: мы выиграли — пошло, пошло, пошло, менять ничего не будем. Тренера все — забобонные люди. А он ответит на все вопросы журналистов по окончании чемпионата. Вы понимаете, что самое интересное: он отвечает игрой, ре-зуль-та-том. Нет хороших и плохих тренеров, есть результат. Он все определяет. Что говорят о Моуринью, но он дает результат. Значит он на правильном пути.

Кстати, Одесса – гостеприимный и фартовый город.