Сергей РЕБРОВ: «Согласен, что мы провели неудовлетворительный сезон»

В пятницу в матче 31-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» со счетом 3:2 обыграло в гостях донецкий «Шахтер». Поединок проходил в Харькове на стадионе «Металлист». Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главных тренеров команд.



Сергей РЕБРОВ, главный тренер «Динамо»:



— Наверное, эта игра понравилась болельщикам — сегодня было много моментов, много голов. Но для тренеров и футболистов эта игра была валидольной. Любой матч против «Шахтера» принципиален для нас, вне зависимости от того, имеет она турнирное значение, или нет. Я благодарен ребятам, что они серьезно отнеслись к этой игре и добыли победу.



— В следующем году мы увидим вас в украинской Премьер-лиге?

— Я уже отвечал на этот вопрос. С президентом клуба мы еще не встречались



— А на какой день запланирована эта встреча?

— Надеюсь, завтра-послезавтра мы встретимся и переговорим.



— Во втором тайме ваша команда играла гораздо активнее. Что сказали своим подопечным в перерыве матча?

— Не думаю, что в первом тайме мы играли неактивно. Мы хорошо начали матч, в первые 15-20 минут контролировали мяч, создавали моменты, но футбол, особенно против равных команд, подразумевает психологическую уверенность. Несколько раз потеряли мяч, и уже всё получалось на так хорошо — «Шахтер» сумел воспользоваться этим и быстро сравнял счет. В перерыве сами ребята между собой поговорили, проанализировали ошибки и вышли на второй тайм с совсем другим настроем.



— Сейчас в ваше адрес звучит много критики. Как считаете, насколько она обоснована?

— Для работы тренера это нормально: когда команда выигрывает, то все молчат. Я готов к критике, принимаю её и, конечно же, согласен, что этот сезон мы провели неудовлетворительно. Есть достаточно тому причин, мы их обсудим с президентом клуба.



Тренер должен быть ко всему этому быть готов. Повторюсь, я готов к критике. Но не к критиканам, которые только ждут момента, чтобы наброситься на тренера, на президента клуба. Это уже не критика. Мы разбираем каждую игру и двигаемся дальше.



— Вы не один раз ездили на стажировку в европейкие клубы. Насколько реально воплотить что-то из полученного вами опыта в Украине?

— Стараемся это делать. Как только я возглавил команду, сразу постарался пригласить тренеров с моей психологией, с моим видением игры во все структуры клуба, в нашу детско-юношескую школу.



И каких-то результатов мы достигли. «Динамо» U-21, «Динамо» U-19 выигрывают чемпионаты. Такие результаты крайне важны для любой команды. Сейчас в нашем футболе почти нет легионеров, и надо думать, как развивать свою молодежь. Надеюсь, будут и в дальнейшем появляться те, кто, проходя все этапы подготовки в младших командах, проявляют себя на высшем уровне.