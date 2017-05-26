Александр БАБИЧ: «Я очень доволен и ни капельки не расстроен»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Сразу скажу: я очень доволен и ни капельки не расстроен после сегодняшней игры. Если кто-то может подумать, что мы опустили руки, поверьте мне, что мы будем продолжать идти к своей мечте. Сегодняшний матч показал, что мы на правильном пути.

— С Каплиенко вы пообщались. А с Ковальцом общались? Второй матч подряд — одна и та же ситуация.

— По-любому общение будет, но это штраф. Две такие желтые карточки… Еще раз повторяю: это не детство. Надо становиться взрослее, обдумывать свои действия. Если люди хотят играть в большом европейском клубе, куда стремятся, наверное, многие, то они не имеют права допускать такие ошибки.

— Как вы оцениваете такие ситуации, когда есть прямой путь к воротам, а игроки то ли скидки какие-то делают, то ли на фланг уходят? Более прямолинейнее, может быть, есть смысл играть?

— Не совсем понимаю… Если ворота открыты, и футболист на них идет, как у нас это было… Били по воротам не один раз. Андриевский бил, Коркишко бил. Надо смотреть видеозапись, разбирать, но я считаю, что по сегодняшней игре с таким соперником — бронзовым призером — ребята сыграли очень хорошую игру, и я считаю, что закономерным был бы ничейный счет. Хотя «Заря» сыграла на классе, на опыте. Забив мяч, они играли очень плотно, моментами отдавали нам инициативу. То есть команда хорошая, организованная, но я считаю, что сегодня «Черноморец» показал очень хороший футбол.

— Что с Хочолавой произошло?

— Знаете, та информация, которая была в прессе, это вообще какой-то бред. Непонятно, кто это пишет, непонятно вообще для чего это писать. У Хочолавы простая ситуация: человек получил травму. Одну игру на уколах он сыграл, но понял, что травма не дает ему полностью выкладываться на футбольном поле. Поэтому он работает по индивидуальному графику. И ни о каких-то переводах куда-то речи нет.