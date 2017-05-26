Гиорги Арабидзе вызван в сборную Грузии

Совсем скоро состоятся очередные поединки сборных. И постепенно тренеры оглашают свои заявки. Так рулевой сборной Грузии Владимир Вайсс огласил список футболистов, которые будут готовиться к товарищеской игре против сборной Сент-Китс и Невис, а также поединку отбора на ЧМ-2018 против Молдовы.
В заявку попал и молодой футболист донецкого Шахтера, 19-летний Гиорги Арабидзе, который уже вызвался в национальную сборную своей страны.
Отметим, что не получил вызов еще один представитель украинского первенства защитник Черноморца Давид Хочолава, который не так давно был переведен в дублирующий состав моряков.
Источник — Золотой талант Украины
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