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31-й тур
Шахтер Д
2:3
Динамо Киев
26.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Динамо Киев — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Шахтер» — «Динамо Киев»

  • 26.05.2017 22:51
  • 2212 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. «Шахтер» — «Динамо Киев»
© ФК Шахтер. «Шахтер» — «Динамо Киев»

В поединке 31-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо Киев» победу одержала столичная команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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