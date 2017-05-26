Сток Сити расстался с шестью игроками

«Сток Сити» на своем официальном сайте объявил об уходе шестерых игроков, включая вратаря Шейна Гивена.
Контракт 41-летнего ирландца истек. Руководство решило не продлевать соглашение с Гивеном, который выступал за команду с 2015 года.
На его счету всего 11 матчей, в которых он пропустил 22 гола.
Также команду покинули голкиперы Даниэль Бахман и Харри Истед, защитники Джоэл Тэйлор и Лиэм Эдвардс и нападающий Джордж Уоринг.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.