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Сток Сити расстался с шестью игроками

Покинул клуб и ветеран Шей Гивен

  • 26.05.2017 21:37
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«Сток Сити» на своем официальном сайте объявил об уходе шестерых игроков, включая вратаря Шейна Гивена.

Контракт 41-летнего ирландца истек. Руководство решило не продлевать соглашение с Гивеном, который выступал за команду с 2015 года.

На его счету всего 11 матчей, в которых он пропустил 22 гола.

Также команду покинули голкиперы Даниэль Бахман и Харри Истед, защитники Джоэл Тэйлор и Лиэм Эдвардс и нападающий Джордж Уоринг.

 

Источник — Sport.ua

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