Сток Сити расстался с шестью игроками

«Сток Сити» на своем официальном сайте объявил об уходе шестерых игроков, включая вратаря Шейна Гивена.

Контракт 41-летнего ирландца истек. Руководство решило не продлевать соглашение с Гивеном, который выступал за команду с 2015 года.

На его счету всего 11 матчей, в которых он пропустил 22 гола.

Также команду покинули голкиперы Даниэль Бахман и Харри Истед, защитники Джоэл Тэйлор и Лиэм Эдвардс и нападающий Джордж Уоринг.