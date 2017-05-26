Что-то я не помню что бы игроки Динамо вечно жаловались на судей они уже смирились что все куплен...

Ну вообшето я не с харькова а металлист нравился иза маркевича красникова и пару играков..На счет...

Теж мені "Мессі" обізвався! Кому ти нахрен потрібен в тому Кувейті. Пензлюй у чемпіона...

Извини конечно, но вы, фанаты, только видите ошибки против ваших команд и Вы пример этому, вот Бе...