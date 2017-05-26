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31-й тур
Олимпик Д
0:0
Александрия
26.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Александрия — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Олимпик» — «Александрия»

  • 26.05.2017 22:48
  • 106 просмотров
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Метки
ФК Александрия. «Олимпик» — «Александрия»
© ФК Александрия. «Олимпик» — «Александрия»

В поединке 31-го тура УПЛ «Олимпик» — «Александрия» команды мячей не забили:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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