Заря в Одессе обыграла Черноморец и впервые завоевала бронзовые медали

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«Черноморец» - «Заря» - 0:1
Паулиньо, 1
«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Ризван Аблитаров, Александр Андриевский, Владимир Барилко (Александр Машнин, '46), Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Алексей Хобленко (Николай Мусолитин, '74), Олег Данченко, Владислав Кабаев, Дмитрий Коркишко.
«Заря»: Алексей Шевченко, Андрей Пилявский, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Джаба Липартия (Эдуард Соболь, '66), Бонавентуре Деннис (Владислав Калитвинцев, '46), Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин (Желько Любенович, '70), Иван Петряк, Паулиньо.
Кирилл Ковалец, 27. Александр Андриевский, 64. Максим Третьяков, 84. - Игорь Харатин, 24. Бонавентуре Деннис, 43. Евгений Опанасенко, 60. Вячеслав Чечер, 62.
Кирилл Ковалец, 43 (2 ЖК)
Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
Источник — Sport.ua
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