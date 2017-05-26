Заря в Одессе обыграла Черноморец и впервые завоевала бронзовые медали

Позорище так время тянуть, будто финал лч динамо играет

а Ордец таки сфолил на Ярмоле

Окуляри купіть судді - за 5 метрів фолу не бачить

Ну если чисто формально, если тебе так легче

Ярмоленко действительно решил умереть - вон как тренируется

Игрок матча всех звёзд время уже тянет

ну смотри, была атака, защитник сфолил..

Как детей гоняют

Просто он игрок уровня меГаклюба, но никак ни Шахты.

Пля, как не забил!?