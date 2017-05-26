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СЭ: Манчини сменит Луческу в Зените

Румынского тренера не хотят видеть в Питере в следующем сезоне

  • 26.05.2017 19:42
  • 2522 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Динамомания
© Динамомания

Питерский «Зенит», с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. 71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.

С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.

Главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист выигрывал национальные чемпионаты с «Интером» и «Манчестер Сити», завоевывал национальные Кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем».

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Tyigena
    Tyigena, 26.05.2017 19:52
    +2
    СЭ: Манчини сменит Луческу в Зените
    Румынского тренера не хотят видеть в Питере в следующем сезоне сопли ,что вокруг "заговор мальчиков подающих мячи" не проконал
    это ладно,тут вопрос-кто сменит Футболкисобирающего Анатолия,куда его теперь примут?Луческу может и в Румынии пенсионерить,а вот толяну теперь кудать податься? у кого учиться?
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    VAD
    VAD, 26.05.2017 20:22
    -3
    Куда дальше гадить пойдет? В Турцию?
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