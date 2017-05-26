СЭ: Манчини сменит Луческу в Зените

Питерский «Зенит», с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. 71-летний румынский специалист возглавлял питерцев в сезоне-2016/17, не смог выиграть Кубок России и финишировал на третьем месте без путевки в Лигу чемпионов.

С приходом Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового наставника. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится.

Главным кандидатом является итальянец Роберто Манчини. 52-летний специалист выигрывал национальные чемпионаты с «Интером» и «Манчестер Сити», завоевывал национальные Кубки с «Фиорентиной», «Лацио» и «Галатасараем».