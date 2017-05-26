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Ярмоленко получил приглашение сыграть за сборную звезд мира

Игрок сборной Украины поучаствует в прощальном матче стадиона «Висенте Кальдерон»

  • 26.05.2017 19:38
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twitter.com
© twitter.com

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил приглашение сыграть за сборную мира против звезд мадридского «Атлетико».

По информации FootballHub матч будет посвящен последнему матчу «матрасников» на стадионе «Висенте Кальдерон», который в скором времени будет снесен.

Поединок состоится 28 мая.

Источник — Sport.ua

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