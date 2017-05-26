Ярмоленко получил приглашение сыграть за сборную звезд мира

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил приглашение сыграть за сборную мира против звезд мадридского «Атлетико».
По информации FootballHub матч будет посвящен последнему матчу «матрасников» на стадионе «Висенте Кальдерон», который в скором времени будет снесен.
Поединок состоится 28 мая.
Источник — Sport.ua
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