Без мотивации, зато с голами: Динамо в Харькове обыгрывает Шахтер

На шестой матч одного сезона против киевского «Динамо», а такого раньше никогда не было, тренерский штаб донецкого «Шахтера» выбрал достаточно необычный состав. Если соперник имел оптимальное сочетание при новой тактической схеме, то чемпион использовал и резервистов, и дублеров. И кто сможет за такое решение бросить камень в огород Паулу Фонсеки, которого встречал специальный плакат «Мы доверяем тебе, Паулу!»

Стартовый отрезок команды провели сумбурно, бракованных передач было чуть ли не больше точных. На 6-й минуте Ярмоленко удачно сыграл на линии офсайда, правда, бить не стал, а выполнил прострел и заработал только угловой. «Оранжево-черные» ответили три минуты спустя, вот только оказавшийся перед вратарем Дентиньо не сумел обработать мяч. Падение Беседина в донецкой штрафной на 12-й минуте не вызвало у арбитра желания назначить пенальти. Вот так на встречных курсах соперники и вели борьбу.

Бросилось в глаза стремление «горняков» постоянно создавать искусственный офсайд, но задумки проходили далеко не всегда, на этом хозяева могли нажить большие проблемы. Игру, если отталкиваться от ТТД, вело «Динамо». Если Шевченко регулярно вступал в игру в своей штрафной, то Коваль нередко выполнял функции либеро вдали от рамки.

Счет стал 0:1 на 20-й минуте, когда донецкая оборона не справилась с настырными соперниками. Коваленко с Танковским затеяли совсем лишнюю перепасовку на входе в родную штрафную. Гармаш мяч перехватил, получил обратную передачу от Ярмоленко и расстрелял голкипера. Прошло меньше двух минут, и Алан Патрик счет сравнял. После передачи от кипера бразилец подработал мяч и направил его низом в дальний угол из-за пределов штрафной.

Новый поворот, как показалось со стороны, раскрепостил «шахтеров», которые перехватили игровую инициативу и принялись растягивать динамовскую оборону. На 34-й минуте судья «подковавшему» соперника Гармашу обоснованно выписал «горчичник», и что киевляне пытались в этом однозначном эпизоде доказать… Тут же на острие атаки оказался Феррейра, но забить аргентинцу помешал Вида. Перед перерывом мячом больше владел «Шахтер», правда, в основном в середине поля, так что соперники спокойно отправились на перезагрузку вообще без компенсированного времени.

Второй тайм оппоненты начали осторожно, предпочитая сыграть аккуратно и назад, нежели лишний раз рискнуть и раскрутить нелогичную атаку. На 52-й минуте Танковский нарушил правила против Сидорчука, и под крики недовольного Паулу Фонсеки арбитр назначил пенальти. Ярмоленко пробил точно и красиво в самый угол – 1:2.

Истории, как известно, свойственно повторяться. Спустя четыре минуты на отменной позиции оказался Феррейра, но счет остался прежним, ведь удар форвард выполнил без нужной силы. Что не удалось сделать аргентинцу, на 58-й минуте сделал бразилец. Дентиньо сыграл на линии с последним защитником, принял рассекающую глубокую передачу Алана Патрика, обыграл вратаря и сравнял счет.

Сергей Ребров в «колоду» заглянул первым и выпустил на поле Цыганкова и Шепелева (оба, кстати, воспитанники клубной академии). Вскоре Морозюк в жестком подкате переиграл Азеведо, при этом до резинки порвал шорты, которые требовали обновления. Тренерский штаб хозяев игру решил усиливать за счет выхода звезд первой величины – сначала Марлос…

Ярмоленко на 71-й минуте оформил на свой лицевой счет голевой дубль после провальной игры донецких опорных полузащитников и передачи под удар от Морозюка. Капитан «Динамо» обошел потерявшегося на поле Феррейру в гонке бомбардиров. Играть оставалось меньше двух десятков минут, турнирная ситуация позволяла концовку провести с шашками наголо (это открытый футбол, а не потасовки и споры), так что от «горняков» следовало ожидать штурма. Еще один экс-харьковчанин Тайсон должен был стать новым катализатором, как и Бернард.

Феррейра мог догнать Ярмоленко на 77-й минуте, Коваль оказался против. Атака вторым темпом завершилась склокой последнего с агрессивным Тайсоном. «Шахтер» на глазах набрал обороты. Проигрывать принципиальному сопернику чемпионам ой как не хотелось. Осада продолжалась до финального свистка. На 92-й минуте «шахтеры» требовали назначения пенальти, судья был не приклонен, а ведь мяч действительно попал в руку Морозюку…

Спасти игру чемпиону не удалось, сегодня победил тот, кому это было нужней.

Сергей СЕМЕНОВ



«Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев) - 2:3 (1:1)

Алан Патрик, 22, Дентиньо, 58 - Денис Гармаш, 20, Андрей Ярмоленко, 52, с пенальти, 71

«Шахтер»: Никита Шевченко, Богдан Бутко, Иван Ордец, Марсио Азеведо, Сергей Кривцов, Алан Патрик (Бернард, '84), Вячеслав Танковский, Дентиньо, Александр Зубков (Ромеро Марлос, '69), Виктор Коваленко (Тайсон, '75), Факундо Феррейра

«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Домагой Вида, Виторину Антунеш (Зураб Очигава, '88), Тамаш Кадар, Денис Гармаш (Виктор Цыганков, '62), Сергей Рыбалка (Владимир Шепелев, '62), Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Артем Беседин

Вячеслав Танковский, 63. Ромеро Марлос,90+3. - Денис Гармаш, 34. Виторину Антунеш, 88. Владимир Шепелев,90.



Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)



Удары (в створ): 6 (6) - 5 (3)

Угловые: 8 - 3

Оффсайды: 2 - 8



ШАХТЕР - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.