ЭММЕРСОН: «Знаем, как играть против Александрии»

Игрок «Олимпика» Иллой-Айет Владис-Эммерсон порассуждал о принципиальности поединка с «Александрией» и сильных сторонах соперника.

Иллой-Айет Владис-Эмерсон:

- Это принципиальный матч. В очередной раз сойдутся команды, которые находятся в первой шестерке, разница в очках не такая большая. Для нас это принципиальный матч, потому что мы проиграли прошлый.

«Александрия» будет играть в свой футбол – будут длинные передачи и прессинг – но мы знаем, как против них действовать.