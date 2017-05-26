ЭММЕРСОН: «Знаем, как играть против Александрии»

Игрок «Олимпика» Иллой-Айет Владис-Эммерсон порассуждал о принципиальности поединка с «Александрией» и сильных сторонах соперника.
Иллой-Айет Владис-Эмерсон:
- Это принципиальный матч. В очередной раз сойдутся команды, которые находятся в первой шестерке, разница в очках не такая большая. Для нас это принципиальный матч, потому что мы проиграли прошлый.
«Александрия» будет играть в свой футбол – будут длинные передачи и прессинг – но мы знаем, как против них действовать.
Источник — ТК Футбол
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