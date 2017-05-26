Шахтер – Динамо: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо».
«Шахтер»: Шевченко – Бутко, Ордец, Кривцов (к), Азеведо, Танковский, Коваленко, Дентиньо, Зубков, Алан Патрик, Феррейра
«Динамо»: Коваль – Пантич, Антунеш, Морозюк, Ярмоленко, Сидорчук, Рыбалка, Гармаш, Вида, Беседин, Кадар
Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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Могут плавить его, сегодня посмотрим, так оно или нет.
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