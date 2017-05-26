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Шахтер – Динамо: стартовые составы

Матч начнется в 19:30

  • 26.05.2017 18:35
  • 1936 просмотров
  • 4 комментария
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Sport.ua
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Стали известны стартовые составы на матч 31-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо».

«Шахтер»: Шевченко – Бутко, Ордец, Кривцов (к), Азеведо, Танковский, Коваленко, Дентиньо, Зубков, Алан Патрик, Феррейра

«Динамо»: Коваль – Пантич, Антунеш, Морозюк, Ярмоленко, Сидорчук, Рыбалка, Гармаш, Вида, Беседин, Кадар

Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ramos2010
      ramos2010, 26.05.2017 19:03
    +2
    основа в ДК против резерва ШД.. думаю ничейка будет
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    lenares83
      lenares83, 26.05.2017 19:16
    -2
    динамо боевой состав думаю выиграют, в шахтере таких и имен не слышал Патрик
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    scooterok
      scooterok, 26.05.2017 19:18
    +2
    Реброву можно уходить если резерв даже не обыграют!
    Могут плавить его, сегодня посмотрим, так оно или нет.
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    ramos2010
      ramos2010, 26.05.2017 19:23
    0
    scooterok, 26.05.2017 19:18
    Реброву можно уходить если резерв даже не обыграют!
    Могут плавить его, сегодня посмотрим, так оно или нет.
    полностью согласен
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