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Роман САНЖАР: «Мы можем занять как третье место, так и шестое»

Наставник «Олимпика» поделился ожиданиями от встречи с «Александрией»

  • 26.05.2017 18:20
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Роман Санжар поделился ожиданиями от поединка с «Александрией».

- В турнирной таблице такой расклад, что на данный момент ничего не решено. Теоретически мы можем занять как третье место, так и шестое. Поэтому у нас свои задачи, у «Александрии» - свои. Ожидаем очень непростой и сложный матч.

- У вас очень удачная серия из хороших результатов – чувствуете, что команда психологически на подъеме?
- Безусловно, но каждая серия имеет свое начало и конец. Наша задача – чтобы мы в предстоящих играх не охладели, а поддержали тот эмоциональный тонус, который у нас был в предыдущих матчах – тогда будет все нормально.

Источник — ТК Футбол

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