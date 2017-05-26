Роман САНЖАР: «Мы можем занять как третье место, так и шестое»

Роман Санжар поделился ожиданиями от поединка с «Александрией».
- В турнирной таблице такой расклад, что на данный момент ничего не решено. Теоретически мы можем занять как третье место, так и шестое. Поэтому у нас свои задачи, у «Александрии» - свои. Ожидаем очень непростой и сложный матч.
- У вас очень удачная серия из хороших результатов – чувствуете, что команда психологически на подъеме?
- Безусловно, но каждая серия имеет свое начало и конец. Наша задача – чтобы мы в предстоящих играх не охладели, а поддержали тот эмоциональный тонус, который у нас был в предыдущих матчах – тогда будет все нормально.
Источник — ТК Футбол
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