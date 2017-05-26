Манчестер Сити расстанется с Гаэлем Клиши

«Манчестер Сити» подтверждает, что Гаэль Клиши покинет клуб после истечения контракта 30 июня.

Клиши, присоединившийся к клубу в 2011 году, шесть лет провёл на Этихад Стэдиум, во время которых были выиграны два титула чемпиона Премьер-Лиги и два Кубка Лиги.

Он был частью команды 2012 года, выигравшей первый за 44 года чемпионский титул «Сити» и играл 90 минут в победной игре финала Кубка Лиги над Ливерпулем в Уэмбли в 2016 году.

Он участвовал в 200 матчах за «Сити», забив три гола.

Вспоминая время, проведенное на Этихад Стэдиум, Клиши говорит:

«Это были особые шесть лет для меня в составе «Сити».

Я невероятно рад, что участвовал в выигрыше четырех главных трофеев и помогал клубу стать одним из лидеров в британском футболе.

Удивительно видеть то, каким клуб стал сегодня, и я уверен, что он добъется еще больших успехов в будущем».

Спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн отдал дань французу, заявив: «Гаэль был важным игроком для нашего клуба, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов.

С моего первого дня в «Сити», он был выдающимся игроком в том, как он применял свои навыки, и во время игры, и на тренировках.

Он сыграл ключевую роль в нескольких особенных для клуба моментах и за которые его всегда будут помнить с признательностью».