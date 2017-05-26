Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер сильнее Динамо в квалификации футболистов»

Бывший игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Нагорняк поделился мнением о том, почему «Шахтер» в завершающемся сезоне был сильнее «Динамо».

— Все сошлись во мнении, что «Шахтер» в этом сезоне был сильнее «Динамо». На ваш взгляд, в чем главная причина столь безоговорочного успеха горняков?

— В квалификации футболистов. Ведь пока столичный клуб не распродал своих легионеров, взамен подтянув молодежь и приобретя Пантича и Кадара, которых я не считаю усилением для такой команды, как Динамо, дерби были намного интереснее.

— Не связано ли это с финансовым благосостоянием клубов? «Шахтер» ведь удержал лидеров, а «Динамо» — нет.

— Это вопрос не по адресу. Лучше, чем руководство ФК, этого не знает никто. Но я не думаю, что президентам «Шахтера» и «Динамо» нужен такой чемпионат, когда из 12-ти команд 10 имеют бюджет в лучшем случае в 2—3 млн долларов, тогда как у большинства донецких и киевских футболистов такие же годовые оклады. Разве что у горняков ставка делается на успешное выступление в еврокубках. Как доказательство этому — новое соглашение подписано с Тайсоном. Может, после неудачного выступления в Лиге чемпионов начнется распродажа? Мне сложно судить.