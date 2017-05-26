Алексей АНТОНОВ: «Предоставили все документы в защиту Олимпика»

Спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов рассказал о том, как его клуб подготовился к заседанию Комитета по этике и честной игре, на котором должны рассмотреть дело о матче команд «Олимпика» и «Динамо» U-21. Напомним, на него были зафиксированы аномальные ставки.

- Я сдал все документы в защиту нашего клуба Комитету по этике и честной игре. Мы предоставили все бумаги, скрины ставок, отчеты по банковским счетам наших футболистов, по ходу денег в этих счетах, взяли комментарии у экспертов – Леоненко, Шевчука и Сопко – как они видят эту ситуацию с футбольной точки зрения, были ли какие-то аномалии в игре, естественной она была или нет… Дали нарезку голов, игру полностью, опросили тренеров и футболистов – они все написали пояснение, почему и как все происходило. Отправили письмо господину Лучи Лучано (глава Комитета арбитров ФФУ – прим. ред) в комитет судей, чтобы они тоже дали свое пояснение по поводу этой игры, что там было – естественно или нет.