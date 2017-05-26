Ринат АХМЕТОВ: «Хорошо, что экс-футболисты Шахтера выигрывают трофеи»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» – в частности, экс-игрока «Шахтера» Генриха Мхитаряна – в Лиге Европы.

- Я их с этим поздравляю, но мне больше нравится, когда в финале играют не экс-футболисты «Шахтера», а когда там играет «Шахтер». Поэтому, я буду радоваться только тогда, когда там будет играть «Шахтер».

Был такой момент, когда Анатолий Тимощук в составе «Зенита» выиграл Кубок УЕФА. Он много сделал для нашего клуба… И после победы он приехал в Донецк и привез Кубок УЕФА, чтобы все порадовались. Так вот я сказал, что я приду тогда, когда «Шахтер» будет держать свой кубок.

Игроков я поздравляю, но я больше радуюсь и мне более приятно, когда мы держим свой кубок. Тогда наши болельщики все счастливы, а не просто смотрят с мыслями: «Это наш воспитанник, а это не наш воспитанник, этот играл у нас, а этот не играл».

То, что экс-футболисты «Шахтара» выигрывают евротрофеи – это хорошо. Это говорит о том, что та философия, которую мы проповедовали – в «Шахтер» приходят молодые таланты, а выходят уже готовыми игроками для лучших команд Европы — оправдала себя.