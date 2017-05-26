Хесус Навас уходит из Манчестер Сити

Четырехлетний контракт Хесуса Наваса заканчивается, и «Манчестер Сити» подтверждает, что игрок покинет клуб этим летом.

Этот испанский вингер перешел летом 2013 года из «Севильи» и за это время совершил 77 стартов в лиге за «Сити» плюс 46 матчей со скамьи запасных, забив четыре гола.

Кроме того, 31-летний футболист выступил более чем в 50 матчах в других матчах, забив четыре гола на Кубке лиги.

Выиграв Кубок УЕФА и Кубок Испании по футболу дважды в родной Испании, Навас не остановился на достигнутом, перейдя в «Сити».

Он сыграл ключевую роль в составе, обеспечившем клубу второй титул чемпиона Премьер-Лиги в 2013/14 – в свой первый сезон в Манчестере.

Эта кампания также принесла Кубок Футбольной лиги Навасу и «Сити» в незабываемой финальной победе над Сандерлендом со счетом 3-1 на Уэмбли.

Навас – выступавший в составе сборной Испании, выигравшей чемпионат мира в 2010 году, а также Чемпионат Европы в 2012 году - завоеваел еще большее признание при успехе на Уэмбли на Кубке лиги в 2016 году, будучи в составе «Сити», завоевав трофей в драматической победе над Ливерпулем после серии пенальти в результате напряженной ничьи 1-1б выйдя на дополнительное время.

Прославившись своим быстрым темпом на правой стороне, Навас также продемонстрировал свою многосторонность в этом сезоне, будучи поставленным Пепом Гвардиолой несколько раз на позиции правого защитника.

Комментируя время, проведенное Навасом в клубе, спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн заявил: «Работа с Хесусом была сплошным удовольствием.

Он ежедневно демонстрировал самоотдачу, целеустремленность, профессионализм и желание победить.

Хесус показал свою универсальность множество раз за этот сезон, отлично работая на позиции защиты.

Я желаю ему всего самого лучшего в его дальнейшей карьере».