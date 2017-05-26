Збірна України U-16 розбила Чорногорію у товариському матчі

Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 16 років здобула розгромну перемогу над однолітками з Чорногорії і в другому товариському матчі цих колективів у Подгориці.

У вівторок українці розбили господарів за рахунок шаленої результативності форварда Дерогана у другому таймі (5:1). Цього разу підопічні Олега Кузнецова не стали відкладати вирішення завдань на гру, фактично знявши усі питання щодо переможця ще до перерви.

Годинник встиг вирахувати трохи більше двох хвилин з моменту початку гри, а наша команда вже повела у рахунку. Хондак вдало підключився під час кутового у дебюті зустрічі, замкнувши головою подачу від партнера.

Загалом, у першому таймі українці використовували активний пресинг суперників у центральній зоні, і за рахунок вдалих дій у відборі відбулося друге взяття воріт чорногорців. На 24-й хвилині атака другим темпом правим флангом, в якій не обійшлося без відвертих позиційних помилок чорногорських захисників, завершилася влучним ударом Дерогана.

Справжній гол-красень забив Мудрик перед самою перервою: на 37-й хвилині півзахисник «синьо-жовтих» прямим ударом зі штрафного поклав м’яч прямісінько у ближню дев’ятку.

Солідна перевага за забитими м’ячами дещо заспокоїла наших хлопців, які у другому таймі грали по рахунку. Тим не менш, українцям було до снаги відзначитися вчетверте у воротах балканців. На 66-й хвилині Завгородній, отримавши у штрафному майданчику передачу від партнера, технічним ударом відправив «сферу» у дальній кут – 4:0.



Товариський матч

Чорногорія U-16 – Україна U-16 – 0:4

Голи: Хондак (2), Дероган (24), Мудрик (37), Завгородній (66)

Україна (стартовий склад): Трубін – Пінчук, Якуба, Хондак, Снісар, Шулянський, Надольський, Бодня, Мудрик, Завгородній, Дероган