Збірна України U-16 розбила Чорногорію у товариському матчі

Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 16 років здобула розгромну перемогу над однолітками з Чорногорії і в другому товариському матчі цих колективів у Подгориці.
У вівторок українці розбили господарів за рахунок шаленої результативності форварда Дерогана у другому таймі (5:1). Цього разу підопічні Олега Кузнецова не стали відкладати вирішення завдань на гру, фактично знявши усі питання щодо переможця ще до перерви.
Годинник встиг вирахувати трохи більше двох хвилин з моменту початку гри, а наша команда вже повела у рахунку. Хондак вдало підключився під час кутового у дебюті зустрічі, замкнувши головою подачу від партнера.
Загалом, у першому таймі українці використовували активний пресинг суперників у центральній зоні, і за рахунок вдалих дій у відборі відбулося друге взяття воріт чорногорців. На 24-й хвилині атака другим темпом правим флангом, в якій не обійшлося без відвертих позиційних помилок чорногорських захисників, завершилася влучним ударом Дерогана.
Справжній гол-красень забив Мудрик перед самою перервою: на 37-й хвилині півзахисник «синьо-жовтих» прямим ударом зі штрафного поклав м’яч прямісінько у ближню дев’ятку.
Солідна перевага за забитими м’ячами дещо заспокоїла наших хлопців, які у другому таймі грали по рахунку. Тим не менш, українцям було до снаги відзначитися вчетверте у воротах балканців. На 66-й хвилині Завгородній, отримавши у штрафному майданчику передачу від партнера, технічним ударом відправив «сферу» у дальній кут – 4:0.
Товариський матч
Чорногорія U-16 – Україна U-16 – 0:4
Голи: Хондак (2), Дероган (24), Мудрик (37), Завгородній (66)
Україна (стартовий склад): Трубін – Пінчук, Якуба, Хондак, Снісар, Шулянський, Надольський, Бодня, Мудрик, Завгородній, Дероган
Источник — Федерация футбола Украины
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