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В Бетисе новый главный тренер

Испанский клуб возглавил Кике Сетьен

  • 26.05.2017 16:03
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ФК Бетис. Кике Сетьен
© ФК Бетис. Кике Сетьен

Новым главным тренером «Бетиса» назначен 58-летний Кике Сетьен.

Ранее специалист возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логроньес», «Луго» и сборную Экваториальной Гвинеи. Последним клубом Сетьена был «Лас Пальмас», с которым он работал в 2015-2017 годах.

Одним из игроков «Бетиса» является украинский форвард Роман Зозуля, связанный с севильским клубом контрактом до лета 2019-го года.

Источник — ФК Бетис

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