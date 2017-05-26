В Бетисе новый главный тренер

Новым главным тренером «Бетиса» назначен 58-летний Кике Сетьен.
Ранее специалист возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логроньес», «Луго» и сборную Экваториальной Гвинеи. Последним клубом Сетьена был «Лас Пальмас», с которым он работал в 2015-2017 годах.
Одним из игроков «Бетиса» является украинский форвард Роман Зозуля, связанный с севильским клубом контрактом до лета 2019-го года.
Источник — ФК Бетис
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