Олег ДУЛУБ: «Нам не хватает Гладкого, это большой форвард»

Победа над «Волынью» уже официально гарантирует «Карпатам» прописку в Премьер-лиге в следующем сезоне. Однако добывать ее львовянам придется без нескольких игроков. Не рассчитывает Олег Дулуб на Виктора Хомченко: тот до сих пор готовится по индивидуальной программе. Также вне игры окажутся Александр Гладкий и Дмитрий Клёц: оба пропускают галицко-волынское дерби из-за перебора желтых карточек.
Олег Дулуб, тренер «Карпат», прокомментировал кадровые проблемы команды.
- Будем решать. Посмотрим, как получится. Конечно, Саши Гладкого нам действительно не хватает, для нашего клуба это очень большой форвард.
- Кем его замените?
- Посмотрите на матче.
- Сюрприз какой-то готовите?
- Не сюрприз, просто из того, что есть, мы стараемся выжать максимум.
Источник — ТК Футбол
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Да, согласен, Гладкий - не самый техничный и быстрый форвард, игрок штрафной площадки, но его козырь заключается в том, что он может появится в нужный момент и в нужное время, подставить ногу или хорошенько пробить, а ведь это тоже нужно уметь. То, что он не смог раскрыться в Динамо это не только его вина. Почему-то в первом же матче за Карпаты он сразу отличился голом. Поэтому для нашей Премьер Лиги это действительно большой форвард с большим опытом.
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