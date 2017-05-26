Олег ДУЛУБ: «Нам не хватает Гладкого, это большой форвард»

Победа над «Волынью» уже официально гарантирует «Карпатам» прописку в Премьер-лиге в следующем сезоне. Однако добывать ее львовянам придется без нескольких игроков. Не рассчитывает Олег Дулуб на Виктора Хомченко: тот до сих пор готовится по индивидуальной программе. Также вне игры окажутся Александр Гладкий и Дмитрий Клёц: оба пропускают галицко-волынское дерби из-за перебора желтых карточек.

Олег Дулуб, тренер «Карпат», прокомментировал кадровые проблемы команды.

- Будем решать. Посмотрим, как получится. Конечно, Саши Гладкого нам действительно не хватает, для нашего клуба это очень большой форвард.

- Кем его замените?

- Посмотрите на матче.

- Сюрприз какой-то готовите?

- Не сюрприз, просто из того, что есть, мы стараемся выжать максимум.