Мирча ЛУЧЕСКУ: «Спартаку помогли стать чемпионом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что в России была проведена целенаправленная кампания, целью которой было сделать «Спартак» чемпионом. По его словам, к этому причастны как руководство РФС, так и СМИ.

– Мы отлично начали. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе, у которой не было поражений, – цитирует Луческу gsp.ro. – Так было до матча со «Спартаком» (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол.

Тогда и началась кампания против нас. Было повсеместное недовольство со стороны болельщиков, а также людей, близких к «Спартаку». В ситуацию вмешался президент РФС. Был заменен глава арбитров, а судья матча отстранен.

Мне все стало ясно. Главной целью стало помочь «Спартаку» стать чемпионом спустя 15 лет. Ведь это самая популярная команда в стране.

Это первый сезон, когда моя команда заняла лишь третье место. Когда я только подписал контракт, то московские СМИ также устроили кампанию против меня. Их можно понять. Они хотели, чтобы Лига чемпионов была в Москве.