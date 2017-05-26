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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Спартаку помогли стать чемпионом»

Наставник «Зенита» считает, что против питерского клуба провели спланированную кампанию

  • 26.05.2017 15:32
  • 1698 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что в России была проведена целенаправленная кампания, целью которой было сделать «Спартак» чемпионом. По его словам, к этому причастны как руководство РФС, так и СМИ.

– Мы отлично начали. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе, у которой не было поражений, – цитирует Луческу gsp.ro. – Так было до матча со «Спартаком» (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол.

Тогда и началась кампания против нас. Было повсеместное недовольство со стороны болельщиков, а также людей, близких к «Спартаку». В ситуацию вмешался президент РФС. Был заменен глава арбитров, а судья матча отстранен.

Мне все стало ясно. Главной целью стало помочь «Спартаку» стать чемпионом спустя 15 лет. Ведь это самая популярная команда в стране.

Это первый сезон, когда моя команда заняла лишь третье место. Когда я только подписал контракт, то московские СМИ также устроили кампанию против меня. Их можно понять. Они хотели, чтобы Лига чемпионов была в Москве.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    mavast
    online
      mavast, 26.05.2017 15:40
    +10
    Невже Суркіс?
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    sanjek83
      sanjek83, 26.05.2017 15:44
    +11
    старый маразматик...
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 26.05.2017 15:44
    +11
    "Кто там у руля в Спартаке" фсё купил!!!
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    yarmola89
    yarmola89, 26.05.2017 15:52
    +12
    Нытик!!!!!!!!!
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    daniel535
      daniel535, 26.05.2017 15:54
    +8
    Ха-ха-ха всемирный заговор против луческу
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    viknik1952
      viknik1952, 26.05.2017 15:55
    +10
    В Петербурзі трамваї ходять ?
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    bonv
      bonv, 26.05.2017 16:14
    +7
    Все як завжди Шапкою об землю.
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    Микола Кучер
      Микола Кучер, 26.05.2017 16:17
    0
    В такому випадку предлагаю створити "ПТР" заговору не буде.
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    Микола Кучер
      Микола Кучер, 26.05.2017 16:19
    0
    Микола Кучер, 26.05.2017 16:17
    В такому випадку предлагаю створити "ПНР" заговору не буде.
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    ManUtd
      ManUtd, 26.05.2017 16:25
    +3
    В питере - ныть!!!
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    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 26.05.2017 16:31
    0
    Чтобы все понимали всю бредовость этой мысли скажу. Шпартак противостоит Сениту, в котором все зависит от партнеров Куйла по кооперативу Озеро, а также ЦыСыКа, в который бабки дает армия и руководят армейские кореша Куйла.
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