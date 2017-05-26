Євген ЗУБЕЙКО: «Чемпіонат для мене вже завершився»

Ось вже кілька останніх поєдинків незмінне місце у стартовому складі на позиції правого захисника отримує Денис Мірошніченко. Відсутність конкуренції на цій позиції пов’язана з травмою оборонця «зелено-білих» Євгена Зубейка. Інформаційному центру ФК «Карпати» вдалось поспілкуватись з Євгеном та дізнатись як почувається карпатівець та коли варто очікувати його повернення на поле.

– Вболівальників цікавить питання: «Чому не грає Зубейко?»...

– Отримав травму в грі зі «Сталлю», забив гомілкостоп. Чесно, про терміни відновлення важко щось говорити. Є тріщина, тому потрібен час, аби повністю вилікуватись. Можна сказати, для мене чемпіонат вже завершився. Головне завдання – якнайшвидше відновитись.

– У неділю ти спостерігав за поєдинком проти полтавчан з трибун...

– Шкода, хлопці не досягли позитивного результату. Як на мене, то з «Ворсклою» була нічийна гра. Прикро, що так склався матч. Не мали права програвати на рідному стадіоні. Сподіваюсь, з «Волинню» команда впорається та здобуде перемогу.

– Попереду галицько-волинське дербі, гра, яка завжди викликає багато емоцій...

– Всі розуміють, що з волинянами потрібно здобувати тільки три очки. Я працюю окремо, тож не можу розповісти про атмосферу на тренуваннях та на полі. Як на мене, хлопці у хорошому настрої готуються та налаштовуються на західноукраїнське дербі.

– Поразка від «Ворскли» не дала «зелено-білим» можливості якнайдалі «втекти» від «Дніпра», котрий в останньому матчі переміг та скоротив відставання до двох турнірних пунктів...

– Не дивимось на інші команди, думаємо тільки про те, що «Карпати» мають набирати очки. Просто зобов’язані перемагати у двох останніх поєдинках. Впевнений, хлопці віддадуть всі сили, щоби досягти позитивного результату в обох матчах.

– Роль вболівальника з трибун не зовсім для тебе, еге ж?

– Незвично спостерігати за «Карпатами» з трибун. Безперечно, завжди хвилююсь та підтримую команду. Для мене, як для футболіста, простіше вийти та допомогти хлопцям безпосередньо на полі.