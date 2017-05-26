Шахтер – Динамо: последние новости перед игрой

В пятницу, 26 апреля, на ОСК «Металлист» в Харькове состоится украинское «классико», киевское «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером».

Обе команды прибыли в Харьков вечером накануне игры и остановились в тех же гостиницах, что и неделю назад, перед финалом Кубка Украины. «Горняки» - в Kharkiv Premier Palace, динамовцы – в отеле «Чичиков». В день игры соперники ограничились прогулками вблизи отелей.

Утром в день игры в конференц-зале стадиона «Металлист» состоялась традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Кроме всего прочего, было утверждено, в форме каких цветов проведут матч соперники. Динамовцы сыграют в домашнем белом комплекте формы (вратарь – в желтом), хозяева поля – в оранжево-черном (вратарь – в зеленом).

В день игры у касс ОСК «Металлист» не наблюдается ажиотажа, в продаже еще много билетов, и вряд ли сегодня на матче будет аншлаг. По информации директора ОСК «Металлист» Романа Пеца на матче ожидается до 15 тысяч зрителей. «Динамо» будут поддерживать до трехсот болельщиков.