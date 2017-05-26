Евгений ВАРЕНИЦА: «На EWC-2017 мы прежде всего представляем Украину»

Главный тренер столичного «Гриффина» Евгений Вареница накануне вылета в Португалию на Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу рассказал о последних новостях из расположения чемпионов Украины.

Задание

Вчера у нас была последняя тренировка, на которую приехал президент нашего клуба Вячеслав Реуцкий. Он пообщался с командой и поставил задачу на Евро Виннерс Кап - побороться за тройку призеров. Считаю, что это нам вполне по силам.

Состав

Мы едем играть одиннадцатью футболистами. Два голкипера - Владимир Гладченко и Тарас Коваленко, и девять полевых игроков - Виктор Пантелейчук, Максим Войток, Антон Бутко, Юрий Щерица, Виктор Бакуменко, братья Ильичевы - Алексей и Артем, а также Виталий Арановский и Сергей Романовский. Я уверен в своих парнях и не сомневаюсь, что им по силам побороться за медали Euro Winners Cup 2017.

Соперники

У нас очень серьезная группа. «Сеферихисар» - у них собраны игроки сборной Турции, плюс известный марокканец Насим Эль Хадуи и супер-бомбардир белорус Игорь Бриштель. У «Спартака» из Варны также почти вся сборная Болгарии представлена, а в составе «Вест Девы» - основа сборной Румынии. Соперники сильные и каждый матч будет как решающий. В плей-офф выходят победители девяти групп и семь лучших вторых. Поэтому битвы будут очень интересными.

Суперкубок Украины

Хочу лично поблагодарить руководство АПФУ и Федерации футбола Украины за то, что придумали и реализовали первый в истории Суперкубок Украины. Начинать сезон с такого сильного турнира - это очень здорово. «Гриффин» и «Артур Мьюзик» через напряженные матчи смогли подготовиться к Евро Виннерс Кап и у нас было время исправить ошибки.

Скажу, что мы не очень удачно стартовали на Суперкубке. «Евроформат» был сильнее, а мы были очень тяжелыми на песке. Все делали медленно. Матч против «Выбора» провели получше, а вот игру против «Артур Мьюзик» мы провалили - давно не видел столько ошибок в одном матче от наших опытных игроков. После турнира мы проанализировали некоторые моменты в игре и поработали над ошибками. Поэтому, этот турнир был очень кстати для всех команд, а нас и «Артур Мьюзик» это касается в первую очередь. Первый вице-президент АПФУ Сергей Андрусенко сказал в интервью, что этот турнир будет проводиться ежегодно, поэтому все команды только «За»!

Лично хочу отметить и работу моего помощника по сборной Украины Николая Костенко, который в двух матчах помогал «Выбору» на тренерской скамье. Заметно, что молодые игроки прогрессируют, и это благодаря тому, что молодежная сборная Украины с конца апреля проводит полноценные тренировки под руководством Костенко.

Болельщики

Очень приятно, что в Португалию отправляется и делегация наших болельщиков, которые будут поддерживать «Гриффин» на Евро Виннерс Кап. Это и работники клининговой компании «Impel Griffin», друзья, знакомые, родственники. Кроме того, нас поддержат и столичные болельщики пляжного футбола, которые будут совмещать отдых в Португалии и поддержку наших клубов.

И не сомневаюсь, что все болельщики украинского пляжного футбола, которые останутся на Родине, будут переживать за нас, ведь мы на Кубке европейских чемпионов прежде всего представляем Украину!

Расписание игр «Гриффина» в основном групповом раунде Euro Winners Cup 2017:

29.05.2017 в 17:15 по Киеву

«Вест Дева» (Румыния) -«Гриффин» (Украина)



30.05.2017 в 16:15 по Киеву

«Гриффин» (Украина) -«Сеферихисар» (Турция)



31.05.2017 в 16:15 по Киеву

«Гриффин» (Украина) - «Спартак» (Болгария)