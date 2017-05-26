Сегодня, 26 мая, ровно за год до проведения в Киеве финала Лиги чемпионов Киевская городская администрация и Федерация футбола Украины подписали меморандум о сотрудничестве и подготовке к проведению финального матча.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что у Киева есть опыт проведения событий такого уровня, а также вся необходимая инфраструктура – отели, аэропорты.

«Мы подписали меморандум о сотрудничестве между Киевской городской администрацией и Федерацией футбола Украины о подготовке к проведению финального матча Лиги чемпионов в 2018-м году в Киеве. Такое событие в нашем городе произойдет впервые, я уверен, что мы, объединив наши усилия, сможем его провести на очень высоком уровне. У нас есть вся инфраструктура, мы несколько недель назад на высоком уровне провели Евровидение, в 2012-м году Киев принимал сопоставимое с финалом Лиги чемпионов событие – финал чемпионата Европы. Так что опыт у нас есть. Отели у нас есть, аэропорты готовы. У нас есть команда, есть большое желание и уверенность в том, что все, кто приедет на финал Лиги чемпионов получат большое удовольствие от футбола и нашего города», - сказал Кличко.

Президент ФФУ Андрей Павелко заверил присутствующих в том, что финал Лиги чемпионов на НСК «Олимпиский» пройдет на высочайшем уровне.

«Ровно через год Киев примет финал Лиги чемпионов. С сегодняшнего дня отсчет для футболных болельщиков пошел на дни. Это будет самое яркое спортивное событие года. Болельщики, которые приедут в Киев на финальный матч обязательно захотят вернуться. У нас уверенность в том, что Киевская городская администрация – надежный партнер ФФУ в организации такого мероприятия, как финал Лиги чемпионов. Мы сделаем все необходимое, чтобы историческое событие прошло на наивысшем уровне», - отметил Павелко.

Отметим, что недавно экс-глава организационного комитета по подготовке к Евро-2012 Маркиян Лубкивский заявил, что Киев не готов к проведению финала Лиги чемпионов.