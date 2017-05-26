Сергей НАГОРНЯК: «Девиз Динамо – «Потеряно все, кроме чести»

Экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матча 31-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо».

— Сергей, предстоящий поединок «Шахтера» и «Динамо» несет в себе какую-то интригу?

— В данный момент это просто вывеска, за которой, к примеру, для «Шахтера» кроется цель проверить в деле футболистов, нечасто попадавших в состав, молодых исполнителей, дабы дать им понюхать пороху украинского класико. И даже поражение, уверен, не испортит Паулу Фонсеке настроения, поскольку задачи на сезон его подопечные выполнили блестяще.

А для «Динамо» девиз этого поединка звучит следующим образом: «Потеряно все, кроме чести». Киевлянам нужно победить для болельщиков, которые в прошедшем игровом году намного чаще огорчались из-за результатов своих любимцев, чем радовались им.

— Наставник бело-синих Сергей Ребров выставит основу?

— Думаю, да. Футболисты будут из основной обоймы.

— Такое отношение к дерби со стороны тренера оранжево-черных Паулу Фонсеки говорит о том, что «Шахтеру» неинтересен этот поединок?

— Ни в коем случае. Я не исключаю того, что наставник горняков поставил себе задачу добиться положительного результата в матче с «Динамо» без ряда ключевых исполнителей. Чем не мотивация?