Фрэнк ЛЭМПАРД: «Челси – фаворит матча с Арсеналом»

Фрэнк Лэмпард считает, что «Челси» является фаворитом субботнего финала Кубка Англии с «Арсеналом», но отмечает, что всерьёз рассуждать об этом нет смысла, поскольку все покажет игра.

Лэмпард хорошо знает, что из себя представляют финалы Кубка Англии. Легендарный полузащитник «синих» четыре раза выигрывал этот трофей с клубом, включая 2009-й год, когда он забил победный гол в ворота «Эвертона».

«Челси» будет фаворитом матча в связи с тем, чего они добились в этом сезоне, но не думаю, что на это стоит всерьёз обращать внимание, поскольку всё может пойти по непредсказуемому сценарию».

«Все зависит от самого матча, игра может получиться очень напряженной. Я не особо доволен своими финалами в плане игровых моментов, потому что отчаянно хочется победить и не проиграть эту встречу».

«Думаю, игра может получиться тяжелой. «Челси» по делу является фаворитом на бумаге, но им придется превзойти «Арсенал», у которого сильные игроки».

Лэмпард был в составе команды, которая проиграла финал Кубка Англии, состоявшийся в 2002 году, но с 2004-го вместе с клубом он демонстрировал фантастические результаты в матчах с «канонирами».

В этот период «синие» обыграли «Арсенал» в 2007-м году в финале Кубка Лиги и победили в 2009-м году в полуфинале Кубка Англии. В обоих случаях победные мячи забивал один и тот же нападающий.

«Матчи с «Арсеналом» всегда получались сложными, но у нас был игрок, который предрешал результат – Дидье Дрогба», – говорит Лэмпард.

«Он забил два мяча в финале Кубка Лиги в 2007-м году, и тот гол, что был забит головой, возник буквально из ниоткуда. У него толком не было возможности его забить, но он сделал это благодаря сильной шее – и при этом это был не самый знаменитый его гол, забитый им ударами головой за нас!».