Ротань восстановился после травмы

Капитан «Днепра» и национальной сборной Украины Руслан Ротань, включенный Андреем Шевченко в резервный список на матчи против Мальты и Финляндии, восстановился после травмы и готовится к игре с «Ворсклой».
За этим поединком собирается пристально следить главный тренер национальной команды. В этом матче, напомним, может принять участие еще один резервист сине-желтых — Артем Довбик, а также Андрей Лунин, который попал в основной список сборников.
Источник — zbirna.com
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