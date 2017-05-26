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Ротань восстановился после травмы

Хавбек «Днепра» готов сыграть с «Ворсклой»

  • 26.05.2017 14:26
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ФК Днепр. Руслан Ротань
© ФК Днепр. Руслан Ротань

Капитан «Днепра» и национальной сборной Украины Руслан Ротань, включенный Андреем Шевченко в резервный список на матчи против Мальты и Финляндии, восстановился после травмы и готовится к игре с «Ворсклой».

За этим поединком собирается пристально следить главный тренер национальной команды. В этом матче, напомним, может принять участие еще один резервист сине-желтых — Артем Довбик, а также Андрей Лунин, который попал в основной список сборников.

Источник — zbirna.com

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