Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Это мой лучший сезон в Премьер-лиге»

Лучший бомбардир «Олимпика» в текущем сезоне – об успехах своей команды и предстоящем матче с «Александрией».

- Вы вновь отобрали очки у «Шахтера». В чем секрет?

- Наверно, мы здорово перекрываем сильные стороны «горняков», умеем под них подстроиться, за счет этого добиваемся хороших результатов. Плюс, конечно, не обходится без везения.

- Все-таки расстроились, что не смогли удержать победу в матче с «Шахтером»?

- Да нет, мы не сильно расстроились, все-таки нам противостоял чемпион и обладатель Кубка Украины, мы же скромная команда. Хорошо, что удалось сыграть вничью, дай Бог, чтобы мы продолжали в том же духе. Глядишь, и побеждать дончан начнем.

- На финише «Олимпик» выдал серию из пяти матчей без поражений. Команда набрала форму?

- Да, можно так сказать. Хотим продолжить эту успешную серию и добыть победы в оставшихся двух турах с «Александрией» и «Зарей». Усталость? Есть немного, ведь уже конец сезона. Но мы понимаем, что если не добьемся результата, то можно будет винить только самих себя и на усталость сослаться не получится.

- Насколько принципиален матч с «Александрией» для «Олимпика»?

- Конечно, это сверхважный матч! У нас всегда с ними «зарубы». Вспомните прошлую игру, когда мы потерпели поражение и пропустили решающий гол из офсайда. Хотим взять реванш у «горожан», тем более будем играть на нашем стадионе, на нашем поле, к которому мы уже привыкли.

- «Зарю» все еще можно догнать?

- Теоретически – да. Но я думаю, что луганчане все-таки «бронзу» не упустят. Хотя мы хотим бороться до последнего, рассчитываем на свои силы и помощь «Черноморца».

- В текущем чемпионате ты забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Это твой самый успешный сезон в карьере?

- Да, несомненно, это мой лучший сезон в Премьер-лиге. В прошлом сезоне тоже показывал неплохие результаты, но некоторое время ушло на адаптацию.

- Получить вызов в национальную сборную Украины мечтаешь?

- Конечно, как и любой футболист! Но, думаю, Андрей Шевченко уже определился со списком тех игроков, на которых будет рассчитывать в этом отборе на ЧМ-2018. Возможно, получу свой шанс в следующем сезоне.