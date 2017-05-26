В финале ЛЧ Реал сыграет в фиолетовой форме

В финале Лиги чемпионов-2016/17, который состоится в Кардиффе 3 июня, «Ювентус» сыграет в черно-белой форме, а «Реал» -в фиолетовой.

При жеребьевке туринская команда была выбрана номинальными хозяевами поля, поэтому «Реал» имел право выбора комплекта формы. К удивлению многих, клуб Зинедина Зидана выбрал свою фиолетовую «выездную» форму, которой до сих пор наиболее часто пользовался в играх Ла Лиги, но не в еврокубках. Поэтому «Юве» вынужден будет играть в традиционных черно-белых полосатых футболках.

Некоторые болельщики «бьянконери» видят в этом эффект «обратной психологии», так как последний раз «Юве» завоёвывал Кубок чемпионов в 1996 году, играя против «Аякса» в синей гостевой форме. В текущем же сезоне гостевой комплект «Юве» также синего цвета.