Ігор ЦИГАНИК: «Ставлю на 2:1 на користь динамівців»

Ведучий програми «ПРОФУТБОЛ» на каналі «2+2», відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик зробив прогноз на матч у рамках 31-го туру української Прем’єр-ліги сезону-2016/17, в якому в Харкові на стадіоні ОСК «Металіст» зустрінуться «Шахтар» і «Динамо». Експерт вважає, що в майбутній зустрічі динамівці виграють з рахунком 2:1.

- Знаєте, було вже кілька матчів, коли одній команді нічого не потрібно, а інша вже стала чемпіоном. У такому випадку команда, що ставала віце-чемпіоном, обов’язково вигравала протистояння. Думаю, що тут буде така сама історія. «Шахтар» уже без особливої мотивації. Донеччани виграли все, що можна було. Вони думають про відпустку. «Динамо» в оці непрості часи потрібно покращити ситуацію в катастрофічному сезоні.

Вважаю, що кияни зроблять усе можливе, щоби перемогти в цьому поєдинку. Ставлю на перемогу «Динамо» та навіть запропоную точний рахунок 2:1 на користь динамівців.

На мій погляд, вийдуть змішані колективи, ніхто не випустить основу. «Динамо» зараз поступово випускає тих гравців, які не мають стабільної ігрової практики. Втім, мотивація буде на їхньому боці.