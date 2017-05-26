Ігор ЦИГАНИК: «Ставлю на 2:1 на користь динамівців»

Ведучий програми «ПРОФУТБОЛ» на каналі «2+2», відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик зробив прогноз на матч у рамках 31-го туру української Прем’єр-ліги сезону-2016/17, в якому в Харкові на стадіоні ОСК «Металіст» зустрінуться «Шахтар» і «Динамо». Експерт вважає, що в майбутній зустрічі динамівці виграють з рахунком 2:1.
- Знаєте, було вже кілька матчів, коли одній команді нічого не потрібно, а інша вже стала чемпіоном. У такому випадку команда, що ставала віце-чемпіоном, обов’язково вигравала протистояння. Думаю, що тут буде така сама історія. «Шахтар» уже без особливої мотивації. Донеччани виграли все, що можна було. Вони думають про відпустку. «Динамо» в оці непрості часи потрібно покращити ситуацію в катастрофічному сезоні.
Вважаю, що кияни зроблять усе можливе, щоби перемогти в цьому поєдинку. Ставлю на перемогу «Динамо» та навіть запропоную точний рахунок 2:1 на користь динамівців.
На мій погляд, вийдуть змішані колективи, ніхто не випустить основу. «Динамо» зараз поступово випускає тих гравців, які не мають стабільної ігрової практики. Втім, мотивація буде на їхньому боці.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
однако оптимист
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.