Войцех Щесны – главная цель Наполи

Предстоящие дни могут стать определяющими в карьере 27-летнего вратаря «Ромы» и сборной Польши Войцеха Щесны.

По всей вероятности, голкипер по окончании арендного срока вернется в расположение лондонского «Арсенала».

В услугах поляка всерьез заинтересован тренерский штаб «Наполи». На следующей неделе состоится встреча Щесны с наставником «канониров» Арсеном Венгером, дабы прояснить ситуацию относительно будущего футболиста. Неаполитанцы в свою очередь готовы предложить вратарю выгодные условия сотрудничества на постоянной основе.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли уже провел встречу с агентом голкипера и предложил его подопечному вариант подписания трехлетнего контракта.