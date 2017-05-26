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Войцех Щесны – главная цель Наполи

Неаполитанцы готовы предложить поляку трехлетний контракт

  • 26.05.2017 13:55
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as-roma.ru. Войцех Щесны
© as-roma.ru. Войцех Щесны
Предстоящие дни могут стать определяющими в карьере 27-летнего вратаря «Ромы» и сборной Польши Войцеха Щесны. 
 
По всей вероятности, голкипер по окончании арендного срока вернется в расположение лондонского «Арсенала».
 
В услугах поляка всерьез заинтересован тренерский штаб «Наполи». На следующей неделе состоится встреча Щесны с наставником «канониров» Арсеном Венгером, дабы прояснить ситуацию относительно будущего футболиста. Неаполитанцы в свою очередь готовы предложить вратарю выгодные условия сотрудничества на постоянной основе.
 
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли уже провел встречу с агентом голкипера и предложил его подопечному вариант подписания трехлетнего контракта.

Источник — As-roma.ru

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