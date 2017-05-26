Войцех Щесны – главная цель Наполи

Предстоящие дни могут стать определяющими в карьере 27-летнего вратаря «Ромы» и сборной Польши Войцеха Щесны.
По всей вероятности, голкипер по окончании арендного срока вернется в расположение лондонского «Арсенала».
В услугах поляка всерьез заинтересован тренерский штаб «Наполи». На следующей неделе состоится встреча Щесны с наставником «канониров» Арсеном Венгером, дабы прояснить ситуацию относительно будущего футболиста. Неаполитанцы в свою очередь готовы предложить вратарю выгодные условия сотрудничества на постоянной основе.
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли уже провел встречу с агентом голкипера и предложил его подопечному вариант подписания трехлетнего контракта.
Источник — As-roma.ru
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