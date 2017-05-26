Томас РИНКОН: «Теперь понимаю, почему Буффон играет до сих пор»

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон поделился своими мыслями перед двумя оставшимися матчами в сезоне.

«Я рад играть за этот великий клуб. Как только ты выиграл пару трофеев, то ты всегда будешь стремиться к следующему. Теперь я понимаю, почему даже в возрасте 39-и лет Буффон обладает желанием выигрывать трофеи. У нас была пара дней, чтобы перезарядить батарейки после матча с «Кротоне», но сейчас мы полностью сфокусированы на следующей игре. Мы направляемся в Болонью за тремя очками, как и всегда. Мы в хорошей форме и надеемся завершить домашний чемпионат на позитивной ноте. Потом мы переключим наше внимание на финал Лиги чемпионов в Кардиффе.

Нас ожидает крайне интенсивная неделя, но нам нужно оставаться спокойными, продолжая усердно работать. Исход финалов решают маленькие детали. Это всего лишь одноматчевое противостояние. Не будет второго шанса, поэтому мы обязаны быть уверенными, что выйдем на поле с полным боеприпасом. У нас такие же шансы на победу, как и у «Реала», где выступает множество звёзд. На мой взгляд, выиграет Лигу чемпионов та команда, которая хочет этого больше», – сказал Ринкон.