ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Чечер продлил контракт с Зарей

Защитник Вячеслав Чечер продлил контракт с луганским клубом. Срок соглашения – один год.
Вячеслав пришёл в «Зарю» летом 2015-го года. В этом сезоне Чечер провёл в составе «Зари» 12 поединков в Премьер-лиге, забив один гол (киевскому «Динамо»). Принимал участие и в играх группового этапа Лиги Европы.
Источник — ФК Заря
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