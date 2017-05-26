ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Чечер продлил контракт с Зарей

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Джошуа попросил фанатов придумать ему прозвище 15:12 — justhateme А разве прозвище не возникает само по себе от любящих фанатов? Просить, это как-то по-детски чтол...

EPICENTER: Moscow. Групповой посев команд 15:10 — justhateme Как же навям "повезло"... Есть шанс дёрнуть пуппеху за 3 место, но в остальном - печаль...

Шахтер – Динамо. Анонс 15:06 — Elblanko Ниють здебільшого ті хто росказують про несправжніх чемпіонів. Нагадати, хто то такі?