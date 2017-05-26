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ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Чечер продлил контракт с Зарей

Защитник останется с клубом еще на год

  • 26.05.2017 13:42
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zarya-lugansk.com. Вячеслав Чечер
© zarya-lugansk.com. Вячеслав Чечер
Защитник Вячеслав Чечер продлил контракт с луганским клубом. Срок соглашения – один год. 
 
Вячеслав пришёл в «Зарю» летом 2015-го года. В этом сезоне Чечер провёл в составе «Зари» 12 поединков в Премьер-лиге, забив один гол (киевскому «Динамо»). Принимал участие и в играх группового этапа Лиги Европы. 

Источник — ФК Заря

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