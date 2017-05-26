Зинедин ЗИДАН: «Нет слов, чтобы описать блеск Роналду»

Зинедин Зидан поделился мыслями о невероятной статистике Криштиану Роналду и выразил восхищение Массимилиано Аллегри и Джанлуиджи Буффоном.

- Какой вам видится ваша работа во главе «Реала», который вы приняли в начале 2016 года?

- Счастлив, что мне выпала такая возможность. Это непростая работа, но у меня она вызывает огромный энтузиазм. Футбол - одна из главных страстей в моей жизни. Я много работал и провел три или четыре года, подготавливая себя к тому, чтобы стать тренером.

Ныне же у меня есть возможность руководить столь восхитительным клубом, так что изо дня в день я занимаюсь делом, которым крайне увлечен. У нас фантастический тренерский штаб, однако нашими достижениями мы в том числе обязаны изумительным футболистам.

Они прониклись идеей о том, что в клубе важен каждый, и мы демонстрировали это на деле. Сейчас мы стоим на пороге самого сложного испытания и пока еще ничего не добились. В то же время, это самое интригующее испытание.

- Мы бы хотели задать вопрос о Роналду. Что скажете о его нынешней роли в команде, количестве проводимых матчей и последних достижениях?

- Решение о количестве встреч мы обсуждали и принимали с ним вместе. Подошли к этому вопросу с умом, так как даже ему иногда надо отдохнуть. Дело не в том, что его подводит физическая готовность, а в том, что он хочет в наилучшей форме подойти к решающей стадии сезона, когда все стоит на кону.

В этом году он провел очень много матчей, но были и пару случаев, когда мы оставляли его в запасе, чтобы он передохнул. К завершающей части сезона он подходит в фантастической форме. Речь даже не только об этом годе, а о всех сезонах в его карьере, в каждом из которых он проводил по 60-70 матчей. Так что настал момент, когда необходимо брать время на отдых.

- Как оцените тот факт, что он преодолел отметку в сотню голов в Лиге чемпионов?

- Нет слов, чтобы по достоинству описать блеск Роналду. О себе он говорит голами, всякий раз когда выходит на поле. Сейчас на его счету более 400 мячей за «Реал» во всех турнирах. В эту статистику трудно поверить, но в его случае возможно все.

- В финале Лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус» встречались в 1998 году, когда вы сами играли за итальянцев. Каким вам запомнился тот вечер?

- Подобные моменты переживаются сложно и с грустью, но это неотъемлемая часть любой футбольной карьеры, и надо просто принимать их такими как есть. Я рад тому, что позднее выиграл турнир с «Реалом». Любая карьера дарит и хорошие, и плохие воспоминания.

- Что скажете о Массимилиано Аллегри как о тренере?

- Считаю, он заслужил все то, чего добился. Он доказал, что входит в число ведущих тренеров мира. Он перестроил или как минимум улучшил нынешний «Ювентус». Конечно, большая заслуга в этом самого клуба и игроков, но проектным руководителем всегда остается тренер. Испытываю к нему большое уважение.

- Каково влияние Джанлуиджи Буффона на «Ювентус» как лидера?

- Все дело в его достижениях. Он прирожденный лидер. Всю свою карьеру он был выдающимся футболистом.

Он лидер на поле и великолепный капитан. Если взглянуть на то, как он характеризует людей, с которыми пересекался, как он о них отзывался, то видно, что он всегда защищал интересы партнеров. Все это свидетельствует о его исключительных личных качествах, помимо того что он великий вратарь и лидер.