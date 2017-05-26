Давид ЛУИС: «Я пошел на понижение зарплаты ради возвращения в Челси»

Защитник Давид Луис рассказал, что ради возвращения в «Челси» прошлым летом он пошел на риск и понижение зарплаты.

В первый период выступлений за «синих» Давид регулярно подвергался критике за чрезмерно авантюрную игру, несвойственную центральному защитнику. Прошлым летом бразилец вернулся на «Стэмфорд Бридж» из ПСЖ гораздо более зрелым игроком.

В этом сезоне 30-летний Луис завоевал свой первый чемпионский титул Премьер-Лиги, что стало для него наградой за тот риск, на который он пошел, покинув Париж.

«В Париже я был победителем. Я уехал в Париж и за два сезона выиграл все трофеи во Франции. У меня была отличная жизнь, мы с клубом состояли в доверительных отношениях. В Париже у меня было все, но я пошел на риск, вернувшись в страну, которая не была рада мне. Меня всегда много критиковали, даже после побед в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и всех сыгранных матчей. Так что это был риск, а я люблю рисковать. Если ты не рискуешь в своей жизни, ты никогда не почувствуешь нечто новое, поэтому я почувствовал нечто новое, и мне это понравилось. Мне не нравится постоянно жить легкой жизнью, поэтому я рискнул, и я очень рад этому. Я очень рад, потому что я принял решение, и это решение оказалось правильным. Я пошел на понижение зарплаты, чтобы вернуться сюда. Но я не жалуюсь. Бог многое дал мне, и я рад этому», — рассказал Давид Луис.