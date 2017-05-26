Олександр КУЧЕРЕНКО: «Уважно «розбираємо» Сталь»

Захисник «Зірки» Олександр Кучеренко розповів по підготовку до матчу зі «Сталлю».

— Олександре, після минулого туру Ваша команда остаточно забронювала собі місце в еліті на наступний сезон. Було якесь, умовно кажучи, відзначання чи ця подія пройшла непомітно?

— Конкретного святкування не було. Але, як видно з нашого складу в останніх матчах, на поле виходить багато молодих футболістів, ми експериментуємо зі складом, схемами, а це означає, що команда виконала основне завдання на цей сезон — залишитися в УПЛ — і вже готується до наступного.

— У 31 турі на «Зірку» чекає «Сталь» — один із двох конкурентів у боротьбі за перемогу в Групі 2. Відстань до кам’янчан — три очки…

— Наша мета в чемпіонаті — вигравати всі матчі й набирати очки. Це основне. Але ми не проти виграти турнір другої шістки й отримати за це спеціальний приз.

— Цього сезону ви тричі зустрічалися з командою, котру сьогодні очолює Леонід Кучук: двічі програли, одного разу зіграли внічию, не забили жодного м’яча…

— Можна сказати, вони для нас — незручний суперник. Наприклад, у найпершому поєдинку в цьому Чемпіонаті ми програли — 0:3, при цьому чудово провели перший тайм і провалили другий. До кожного матчу ми добре готуємося, уважно «розбираємо» «Сталь», але вона, мабуть, «розбирає» нас краще. Фізично «Зірка» готова. Постараємося реабілітуватися за попередні невдачі з підопічними Кучука.

— На II етапі чемпіонату кропивничани спробували кілька тактичних схем, однак у п’яти останніх зустрічах незмінно грають за 3+5+2. То оптимальний варіант на сьогодні?

— Ми справді пробували різні моделі, а та, де три захисники, по-перше, подобається нашому тренеру, по-друге, дуже актуальна в сучасному футболі — так грають багато європейських команд.

— Рівно за тиждень від сьогодні завершиться XXVI чемпіонат України. А 15 липня стартує новий сезон: чого у ньому чекати від «Зірки»?

— Із фінансуванням у нас усе добре — заборгованостей із зарплат і преміальних немає. Сподіваюся, так буде і в чемпіонаті-2017/18 — для цього є всі передумови. Особисто я зараз вирішую питання, де проведу наступний сезон.