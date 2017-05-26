Новая Зеландия обнародовала заявку на Кубок Конфедераций

Американский наставник новозеландской сборной Энтони Хадсон назвал футболистов, которые будут готовиться к Кубку Конфедераций-2017. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
Вратари: Стефан Маринович («Унтерхахинг», Германия), Тамати Уильямс («Валвейк», Голландия), Глен Мосс («Ньюкасл Джетс», Австралия);
Защитники: Эндрю Дюрант, Томас Дойл (Оба – «Веллингтон Феникс»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс», Австралия), Майкл Боксалл («Суперспорт Юнайтед», ЮАР), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс», США), Темистоклис Тзимопулос («Яннина», Греция), Деклан Уинн («Ванкувер», Канада»), Сэм Бразертон («Сандерленд», Англия), Томми Смит («Ипсвич Таун», Англия), Дейн Ингем («Брисбен Роар», Австралия);
Полузащитники: Билл Туилома («Марсель», Франция), Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл МакГлинчи, Алекс Руфер (Оба – «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле», Голландия), Марко Рохас («Мельбурн Виктори», Австралия);
Нападающие: Крис Вуд («Лидс», Англия), Монти Паттерсон («Ипсвич Таун», Англия), Шейн Смелц («Борнео», Индонезия), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»).
Источник — Sport.ua
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