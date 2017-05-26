ФОТО ДНЯ. В Испании начали продавать гробы с лого Реала и Барселоны

В Испании одна фирма предлагает заказчикам гробы с символикой их любимой футбольной команды. Стоимость таких изделий не разглашается.
Источник — Sport.ua
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В Испании одна фирма предлагает заказчикам гробы с символикой их любимой футбольной команды. Стоимость таких изделий не разглашается.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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