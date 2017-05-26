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ФОТО ДНЯ. В Испании начали продавать гробы с лого Реала и Барселоны

Одно из бюро ритуальных услуг вышло на рынок с креативной идеей

  • 26.05.2017 12:27
  • 981 просмотров
  • 2 комментария
Метки
http://donbalonrosa.defensacentral.com
© http://donbalonrosa.defensacentral.com

В Испании одна фирма предлагает заказчикам гробы с символикой их любимой футбольной команды. Стоимость таких изделий не разглашается.











Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 26.05.2017 13:31
    +1
    жесть
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 26.05.2017 13:38
    0
    Я не понял, а где гроб в виде Камп Ноу? Чё за дискриминация свободной Каталонии?
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