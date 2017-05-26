Тотти устроил прощальный ужин для игроков Ромы

Я не понял, а где гроб в виде Камп Ноу? Чё за дискриминация свободной Каталонии?

Ох и не везёт же Кривому Рогу(((((Сначала футбол "умертвили",затем баскетбол "проф...

Такими темпами скоро у нас футбол по популярності буде як хокей. Маса людей не мають можливості д...

точно, еще красную форму запрети это флаг ссср, и синий с белым тоже это флаг России, а можно буд...

Что у тебя за провайдер нищебродный какой-то? У меня Футбол 1, Футбол 2, Евроспорт 1, 2, Виасат с...

Он правду говорит. Шахтер играет в форме цветов георгиевской ленточки, которая запрещена в Украин...

хвора дитина, горе в сім'ї.Щастя тобі, здоров'я і любові. Шоб у тебе все було добре.