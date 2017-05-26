Тотти устроил прощальный ужин для игроков Ромы

Символ и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти в воскресенье проведет свой последний поединок за столичную команду. А пока он решил угостить прощальным ужином всех футболистов команды (ни руководство клуба, ни тренерский штаб приглашения на вечеринку не получили).
Grazie ragazzi! 😀⚽️ pic.twitter.com/KK1Ybs2oXw— Francesco Totti (@Totti) May 25, 2017
Источник — Sport.ua
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