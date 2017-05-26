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Тотти устроил прощальный ужин для игроков Ромы

В воскресенье 40-летний итальянец в последний раз сыграет за римскую команду

  • 26.05.2017 12:06
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Readfootball. Франческо Тотти
© Readfootball. Франческо Тотти

Символ и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти в воскресенье проведет свой последний поединок за столичную команду. А пока он решил угостить прощальным ужином всех футболистов команды (ни руководство клуба, ни тренерский штаб приглашения на вечеринку не получили).
 

 

Источник — Sport.ua

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