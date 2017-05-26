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Руководитель ФК Крумкачы: «Если Дулуб покинет Карпаты, позову его»

Денис Шунто считает, что Олег Дулуб - идеальный тренер для белорусской команды

  • 26.05.2017 11:45
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Трибуна. Олег Дулуб
© Трибуна. Олег Дулуб
Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто отметил, что позовет в команду Олега Дулуба, если тот покинет «Карпаты». 
 
- Новости о возможном уходе Дулуба из «Карпат» как-то ускорили процесс расставания с Пятенко?
- Нет. Они появились уже после того, как мы пожали друг другу руки. И очень меня удивили.
 
- Если, условно говоря, завтра Дулуб перестанет тренировать «Карпаты», сразу же позовете его обратно?
- Конечно. Дважды в одну реку не войдешь. Но мы уже другая команда. И Олег Анатольевич, наверное, другой тренер. В случае чего все будет по-новому. Для нас Дулуб сейчас — идеальный тренер. Просто у него многолетний контракт с другим клубом. Я даже предложение ему не имею права делать.

Напомним, что нынешний наставник львовской команды приехал в Украину из ФК «Крумкачы», который вывел в высший дивизион белорусского футбола.

Источник — Прессбол

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