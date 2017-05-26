ТАЙСОН: «Рад, что остаюсь в Шахтере»

Бразильский полузащитник «горняков» прокомментировал подписание соглашения с клубом.
– Я очень рад, что продлил контракт с «Шахтером» и остаюсь в команде еще на четыре года. Надеюсь, что и всем игроками и болельщикам приятно услышать эту новость. Здесь я уже пятый сезон, провел немало времени, у нас было много ярких побед и достижений. Но могу пообещать, что вместе с партнерами приложим все силы, чтобы еще не раз стать чемпионами Украины, завоевать новые титулы для клуба, болельщиков, президента. Благодарю Бога за то хорошее, что происходит в моей жизни. Я остаюсь в «Шахтере» и буду счастлив принести пользу команде.
Источник — ФК Шахтер
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