Динамо повторило свой рекорд в рейтинге УЕФА

Победа МЮ в финальном матче Лиги Европы позволило «Динамо» удержаться в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. По итогам пятилетнего цикла (2012/2013—2016/2017) киевляне заняли 25-е место, оставив за спиной проигравший в Стокгольме «Аякс» и полуфиналиста Лиги чемпионов — «Монако».

Отметим, что эта позиция в реестре является для «бело-синих» рекордной в истории. Ранее, а точнее — в 2013 году, они уже поднимались на нее.

Текущий рейтинг клубов УЕФА. Топ-30

1. «Реал» (Испания) 174,942

2. «Бавария» (Германия) 154,899

3. «Барселона» (Испания) 151,942

4. «Атлетико» (Испания) 142,942

5. «Ювентус» (Италия) 140,666

6. ПСЖ (Франция) 126,333

7. «Боруссия» Д (Германия) 124,899

8. «Севилья» (Испания) 112,942

9. «Бенфика» (Португалия) 111,866

10. «Челси» (Англия) 106,192

11. «Арсенал» (Англия) 105,192

12. «Манчестер Сити» (Англия) 100,192

13. «Порту» (Португалия) 98,866

14. «Шальке» (Германия) 96,899

15. МЮ (Англия) 95,192

16. «Байер» (Германия) 90,899

17. «Наполи» (Италия) 88,666

18. «Шахтер» (УКРАИНА) 87,526

19. «Зенит» (Россия) 87,106

20. «Тоттенхэм» (Англия) 77,192

21. «Валенсия» (Испания) 75,942

22. «Базель» (Швейцария) 74,415

23. «Лион» (Франция) 68,833

24. «Фиорентина» (Италия) 68,666

25. «Динамо Киев» (УКРАИНА) 67,526

26. «Аякс» (Нидерланды) 67,212

27. «Вильярреал» (Испания) 64,942

28. «Олимпиакос» (Греция) 64,580

29. «Монако» (Франция) 62,333

30. «Атлетик» (Испания) 60,942

...38. «Днепр» (УКРАИНА) 53,526

...98. «Металлист» (УКРАИНА) 20,526

...109. «Черноморец» (УКРАИНА) 17,526

...136. «Заря» (УКРАИНА) 13,526

...154. «Ворскла» (УКРАИНА) 10,526

...154. «Металлург Донецк» (УКРАИНА) 10,526

...165. «Александрия» (УКРАИНА) 9,526

...165. «Арсенал-Киев» (УКРАИНА) 9,526