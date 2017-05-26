Динамо повторило свой рекорд в рейтинге УЕФА

Победа МЮ в финальном матче Лиги Европы позволило «Динамо» удержаться в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. По итогам пятилетнего цикла (2012/2013—2016/2017) киевляне заняли 25-е место, оставив за спиной проигравший в Стокгольме «Аякс» и полуфиналиста Лиги чемпионов — «Монако».
Отметим, что эта позиция в реестре является для «бело-синих» рекордной в истории. Ранее, а точнее — в 2013 году, они уже поднимались на нее.
Текущий рейтинг клубов УЕФА. Топ-30
1. «Реал» (Испания) 174,942
2. «Бавария» (Германия) 154,899
3. «Барселона» (Испания) 151,942
4. «Атлетико» (Испания) 142,942
5. «Ювентус» (Италия) 140,666
6. ПСЖ (Франция) 126,333
7. «Боруссия» Д (Германия) 124,899
8. «Севилья» (Испания) 112,942
9. «Бенфика» (Португалия) 111,866
10. «Челси» (Англия) 106,192
11. «Арсенал» (Англия) 105,192
12. «Манчестер Сити» (Англия) 100,192
13. «Порту» (Португалия) 98,866
14. «Шальке» (Германия) 96,899
15. МЮ (Англия) 95,192
16. «Байер» (Германия) 90,899
17. «Наполи» (Италия) 88,666
18. «Шахтер» (УКРАИНА) 87,526
19. «Зенит» (Россия) 87,106
20. «Тоттенхэм» (Англия) 77,192
21. «Валенсия» (Испания) 75,942
22. «Базель» (Швейцария) 74,415
23. «Лион» (Франция) 68,833
24. «Фиорентина» (Италия) 68,666
25. «Динамо Киев» (УКРАИНА) 67,526
26. «Аякс» (Нидерланды) 67,212
27. «Вильярреал» (Испания) 64,942
28. «Олимпиакос» (Греция) 64,580
29. «Монако» (Франция) 62,333
30. «Атлетик» (Испания) 60,942
...38. «Днепр» (УКРАИНА) 53,526
...98. «Металлист» (УКРАИНА) 20,526
...109. «Черноморец» (УКРАИНА) 17,526
...136. «Заря» (УКРАИНА) 13,526
...154. «Ворскла» (УКРАИНА) 10,526
...154. «Металлург Донецк» (УКРАИНА) 10,526
...165. «Александрия» (УКРАИНА) 9,526
...165. «Арсенал-Киев» (УКРАИНА) 9,526
...38. «Днепр» (УКРАИНА) 53,526
...98. «Металлист» (УКРАИНА) 20,526
...109. «Черноморец» (УКРАИНА) 17,526
...136. «Заря» (УКРАИНА) 13,526
...154. «Ворскла» (УКРАИНА) 10,526
...154. «Металлург Донецк» (УКРАИНА) 10,526
...165. «Александрия» (УКРАИНА) 9,526
...165. «Арсенал-Киев» (УКРАИНА) 9,526
Источник — Динамо Киев от Шурика
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