Жозе МОУРИНЬО: «Мне очень повезло, я боролся за все трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо планирует работать ещё 15 лет.

«В карьерном плане мне очень повезло. Я был участником испанских, итальянских, португальских, английских дерби. Играл во всех финалах Кубков и боролся за трофеи. Это невероятный жизненный опыт. Если бы я закончил карьеру сегодня, то должен быть доволен карьерой, но пройдено лишь полпути. Впереди ещё 15 лет.

Что касается «Манчестер Юнайтед», я чувствую, что ещё не сделал ничего. К примеру, Басби и Фергюсон – две легенды, которые выиграли немало трофеев. Глядя на их достижения, я понимаю, что ещё ничего не добился. Того, что я достиг в «МЮ», недостаточно, чтобы я находился здесь.

Иногда, когда я оглядываюсь назад, понимаю, что проделал огромную работу, которую никто не делал раньше. Ни один менеджер не выигрывал чемпионат Испании, Италии и Англии, я же в этих странах выиграл все трофеи, не только лигу.

Когда мы обыграли «Андерлехт», мне сказали, что я повторил рекорд сэра Алекса и Джованни Трапаттони, которые играли в 10 еврокубковых полуфиналах. Но они уже завершили тренерскую карьеру. У меня же ещё есть шанс участвовать в полуфиналах. Есть вещи, которыми я очень горжусь».