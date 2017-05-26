Андрій МАРЧУК: «Одного разу ходив на карпатівський фан-сектор»

Він тільки робить свої перші кроки у футболі. Андрієві Марчуку рівно за місяць виповниться 20. Однак за його спиною вже є кілька поєдинків у Лізі Парі-Матч. Цей хлопець народився у Львові, однак будує свою кар’єру у сусідній області. Вже у суботу на нього чекає особлива зустріч.

– Кожен з гравців нашої команди з нетерпінням чекає на майбутню гру. Однозначно сподіваємося, що вдасться здобути позитивний результат. Настрій у нас бойовий. «Волинь» зараз грає для вболівальників, тому не хочемо їх підвести. Тим більше, тренерський штаб довіряє молоді, яка має хорошу нагоду проявити себе. Наша команда славиться своїм характером, тому в кожному матчі намагаємося працювати на максимумі.

– Львів є твоїм рідним містом.

– Так, народився я у місті Лева і все дитинство там провів. Мій дім знаходиться на початку Личаківської. Футболом також розпочав займатися у Львові. Навчався в Ігоря Сороки на Погулянці у СДЮШОР-4. У певний період навіть на збори їздив із юнацькою командою «Карпат» разом із Василем Леськівим.

– На трибунах «України» ти був частим гостем?

– Так, постійно приходив на стадіон. Найкращі спогади – виступи «Карпат» у Лізі Європи. Пам’ятаю особливе піднесення і хороші емоції. З приємністю згадую переповнені трибуни. Одного разу навіть на карпатівський фан-сектор ходив підтримувати команду.

– У складі нинішніх «Карпат» маєш знайомих?

– Так, багатьох хлопців знаю. Найкраще, мабуть, спілкуюся із Володимиром Сеницею та Ігорем Карпенком, які знаходяться під основою. Також знаю Василя Кравця, який, щоправда, зараз в Іспанії.

– В суботу, якщо тренери довірять тобі місце у старті, ти матимеш змогу вийти на поле проти тих, за кого нещодавно вболівав: Ігоря Худоб’яка, Олега Голодюка...

– Це хороші гравці, проте я намагаюся не дивитися на прізвища. Не бачу у цьому нічого особливого. Коли розпочинається гра, то я максимально сконцентрований і не звертаю уваги на суперників.

– Яке враження складають «Карпати»?

– Я слідкую за грою цієї команди і можу сказати, що у другій половині сезону вони суттєво додали. Мені подобається їхня гра. До речі, у складі львів’ян виступає волинський хлопець, мій товариш Віктор Хомченко.

– Гра у суботу на «Україні» буде особливою для тебе?

– Однозначно. Це дорогий для мене стадіон. А ще прийдуть друзі, батьки, тому хочеться зіграти якнайкраще.