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ВИДЕО ДНЯ. Дикие танцы Юргена Клоппа

Наставник «Ливерпуля» проводит отпуск в Австралии

  • 26.05.2017 10:12
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ВИДЕО ДНЯ. Дикие танцы Юргена Клоппа

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп после напряженного сезона улетел на другой конец света, в Австралию. Там немецкий специалист станцевал с аборигенами и сыграл на диджериду (местный духовой инструмент, игра на котором способствует прекращению храпа). А заодно показал, что ни копье, ни бумеранг - это не его...
 

 

Источник — Sport.ua

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