Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп после напряженного сезона улетел на другой конец света, в Австралию. Там немецкий специалист станцевал с аборигенами и сыграл на диджериду (местный духовой инструмент, игра на котором способствует прекращению храпа). А заодно показал, что ни копье, ни бумеранг - это не его...
May 25, 2017
Источник — Sport.ua
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